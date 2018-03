Messa in sicurezza per la ciclabile Aniene: nuovo manto stradale e recinzione

Lavori di messa in sicurezza per la ciclabile Aniene, quella che passa per Sacco Pastore prima di arrivare a Prato della Signora. Una parte di quel percorso dedicato alle due ruote tra Municipio III e II più volte segnalato come degradato e pericoloso.

Messa in sicurezza sulla ciclabile Aniene

Manto stradale sconnesso e disseminato di buche, staccionate divelte, vecchie recinzioni oltre che sporcizia e insediamenti abusivi lungo i tratti più isolati. Proprio su alcuni di questi aspetti, con pure la Regione a dover fare la sua parte, è intervenuto il Dipartimento SIMU di Roma Capitale.

Eliminazione delle recinzioni di legni marciti, logori e decadenti: al loro posto il Comune ha installato paletti e rete da giardino. Ma non solo sicurezza sul perimetro e aspetto estetico: le ditte incaricate sono intervenute anche su quel manto stradale "trappola" per ciclisti e pedoni. La ciclabile è stata fresata, livellata e riasfaltata nei suoi punti di maggior ammaloramento.

La ciclabile connessione tra ponte su Aniene e Nomentana

Un tentativo di restituire il percorso fruibile e sicuro, un tratto che in futuro sarà la giunzione tra la ciclabile Nomentana, in corso di realizzazione, e quel ponte ciclopedonale sull'Aniene che il territorio attende da anni.

Chissà nello specifico quando, vista la passerella miraggio. Intanto Sacco Pastore si gode i lavori di manutenzione: con la pista ciclabile, prima quasi impraticabile, pronta ad ospitare le prime pedalate della bella stagione.