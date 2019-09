Asfalto e segnaletica, piazza Vimercati rimessa a nuovo: "Gli alberi abbattuti saranno sostituiti"

Dopo l'intervento di riqualificazione piazza Ottaviano Vimercati è stata riaperta e restituita al mercato rionale del Nuovo Salario.

Riqualificazione per piazza Vimercati

Nel corso del cantiere il grande slargo è stato completamente riasfaltato, sono stati rimossi dissesti e dossi provocati dalle radici degli alberi.

Nell'ottica di una maggiore tenuta alcune delle alberature presenti, le cui radici rendevano impraticabile la strada, sono state abbattute.

Nuovo Salario: "Alberi abbattuti saranno sostituiti"

"Come amministrazione stiamo già provvedendo per recapitare fondi per la ripiantumazione di alberature che non rechino pregiudizio" - ha fatto sapere Matteo Pietrosante (LeU), presidente della commissione lavori pubblici in Municipio III.

"Oltre al manto si è provveduto a creare un attraversamento pedonale unico dotato in mezzo all’area dotato di scivolo e rampa così da permettere alle persone di attraversare senza pericolo la piazza, inoltre - ha aggiunto il consigliere - sono stati rifatti i varchi di accesso all’area".

In piazza Vimercati modificata anche la disciplina di traffico, così come concordata in commissione e con la Polizia Locale, "in modo da prevedere due sensi unici volti a migliorare la sicurezza dei pedoni".

Sempre nelle adiacenze della piazza prevista poi pure una banchina degli autobus "più fruibile, più comoda e più sicura spostando di pochi metri la fermata e ampliando il marciapiede".

Il mercato di piazza Vimercati

Lavori quasi ultimati: nella piazza del Nuovo Salario mancano ancora alcuni elementi inerenti la segnaletica orizzontale e gli stalli per il mercato.

"A breve procederemo, in accordo con i rappresentanti degli operatori del mercato, ad una sistemazione delle postazioni più razionale ed efficiente sia dal punto di vista della sicurezza che della produzione dei rifiuti" - ha fatto sapere Filippo Maria Laguzzi (Pd), presidente della commissione commercio e firmatario, insieme a Pietrosante, dell'atto che ha dato l'impulso per la riqualificazione di quell'angolo del Municipio III.