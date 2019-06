Incendio al parco delle Valli: centro anziani distrutto dalle fiamme

Incendio al parco delle Valli dove le fiamme hanno distrutto il centro sociale anziani Conca d'Oro. L'allerta ai soccorritori intorno alle 3:00 della notte fra il 12 ed il 13 giugno.

In via Val d'Ala sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia di Stato. Spente le fiamme la struttura del centro anziani dell'area verde di Conca d'Oro è andato completamente distrutta. Da accertare le cause scatenanti dell'incendio. Accertamenti da parte degli agenti del Commissariato Fidene Serpentara che al momento non escludono nessuna ipotesi, dalla causa accidentale al dolo.

I fatti hanno trovato il commento dell'Assessora alle politiche sociali del III Municipio Montesacro Maria Concetta Romano: "Il Centro era stato recentemente ristrutturato per riqualificare gli spazi che i numerosi soci utilizzavano per le loro attività. L'amministrazione del Municipio è vicina al Presidente e a tutti i soci del Centro che avevano in esso un punto di riferimento e di aggregazione. Faremo di tutto per ricostruirlo nel più breve lasso di tempo possibile”.