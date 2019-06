Le fiamme distruggono il centro anziani di Conca d'Oro: era appena stato ristrutturato. Raggi: "Sarà ricostruito"

"Per noi oggi è una giornata molto triste". Sono di poche parole i nonni di Conca d'Oro davanti alle ceneri del centro anziani del Parco delle Valli, la struttura distrutta da un incendio nel cuore della notte.

Il centro anziani di Conca d'Oro distrutto dalle fiamme

Erano infatti le 3, tra mercoledì 12 giugno e giovedì 13, quando le fiamme hanno avvolto i locali in legno tirati su sul versante di Val d'Ala del "pratone": lembo urbano della Riserva Naturale Valle dell'Aniene. In un attimo la devastazione totale: del centro anziani di Conca d'Oro è rimasto solo lo scheletro. Intorno lo sconforto di chi li per anni ha trascorso giornate, tra attività e compagnia.

Raggi a Conca d'Oro: "Il centro anziani sarà ricostruito"

Uno spazio di aggregazione e socializzazione importante, ristrutturato proprio di recente con il Municipio III ad aver investito 9mila euro per rifare la pavimentazione. "Sarà ricostruito" - l'impegno preso dalla Sindaca di Roma, Virginia Raggi, con gli anziani di Conca d'Oro.

"L'impegno che prendiamo come amministrazione capitolina è di mettere i soldi, mentre il Municipio si occuperà del progetto e della gara d'appalto" - ha detto la prima cittadina in sopralluogo insieme al presidente del Roma Montesacro, Giovanni Caudo.

"Ricostruitela in muratura, non in legno" - suggeriscono i nonni del Valli che vorrebbero subito messa in sicurezza, ripristino dell'acqua e dell'elettricità per usufruire almeno del gazebo coperto che sorge accanto, proprio lungo il campo di bocce. "Su questo non mi pronuncio, non faremo noi il progetto. I tecnici si incontreranno con i cittadini e valuteranno" - ha aggiunto Raggi.

Il centro anziani "simbolo" del quartiere

Un centro anziani, quello di Conca d'Oro, che è anche memoria storica della zona e delle battaglie ambientaliste: “Il centro anziani per il Quartiere è un simbolo, è grazie a questo se oggi esiste il Prato e delle Valli. Per noi ricostruirlo sarà un impegno etico e morale. Lo ricostruiremo meglio di come era. Bisogna avere fiducia e concedere il tempo necessario. L’incendio non sarà un alibi per nessun altro progetto - ha sottolineato Caudo - sarà un centro anziani, quello di Conca d'Oro".

A ricordare gli albori di quel luogo così amato in tutto il quartiere anche l'ex assessore alle Politiche Sociali ai tempi dell'istituzione di quel centro anziani, Francesco Filini. Era l'allora IV Municipio.

L'istituzione del centro anziani del Valli

"Un parco nel quaritere Conca d'Oro, che i romani chiamano 'pratone' delle Valli, nessuno spazio per gli anziani del territorio. Insieme a loro, a metà degli anni 2000, iniziammo una battaglia per ottenere uno spazio sociale, un presidio per il quartiere. La raccolta firme, le mozioni, gli incontri alla 'piccola oasi'. Poi nel 2008 andiamo al Governo del Municipio, scelgo di occuparmi di politiche sociali. Uno dei primi atti fu proprio l'istituzione del Centro Anziani Conca d'Oro - Le Valli. Grande festa, una battaglia vinta. Vederlo ridotto in cenere - ha aggiunto l'esponente di Fratelli d'Italia - mi dà grande tristezza, e spero che Comune, Municipio e Regione si adoperino subito per restituire questo spazio ai cittadini del quartiere. E' stata una delle battaglie sociali che più porto nel cuore, non può finire così".

Gli anziani di Conca d'Oro chiedono alternativa per l'estate

Sui tempi di ripristino del centro anziani di Conca d'Oro nessuna certezza. "Oggi fare una stima è immaturo, è evidente che quel che resta della struttura dovra' essere messo in sicurezza perchè ora chiaramente non ci si può avvicinare".

Così in Municipio III è già caccia a soluzioni alternative: "Trovateci uno spazio adeguato per passare l'estate. Noi intanto - non demordono i nonni - portiamo sedie e tavoli per sistemarci nel verde".