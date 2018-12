Scoppia tubatura all'Espero: il quartiere invaso da fango e acqua

Mattinata di passione per il quartiere Sacco Pastore Espero dove all'improvviso è scoppiata una tubatura: il guasto in via Val di Fiemme, all'incrocio con via dei Campi Flegrei.

Scoppia tubatura: l'Espero invaso dal fango

Strada totalmente allagata e fango ovunque, tanto copioso da ricoprire carreggiate e parti di marciapiede. Sul posto la Polizia Locale intenta a deviare il traffico e la ditta incaricata da Acea per riparare il danno e ripristinare la normale erogazione dell'acqua. Già perchè in queste ore il quartiere del Municipio III si è anche ritrovato con i rubinetti asciutti: intenso il via vai sulla pista ciclabile di persone che vanno a riempire le taniche al primo nasone disponibile.

Lavori in via Val di Fiemme: deviate linee 82 e 338

Deviate anche le linee bus che transitano in zona. La linea 82, in direzione Termini, prosegue su via Nomentana, via Asmara, via Val d'Aosta, via Valsugana, via Campi Flegrei, poi normale itinerario; la linea 338 in direzione stazione Nomentana da via Nomentana prosegue per la stessa, via Asmara, via Val d'Aosta, via Valsugana, poi normale itinerario; in direzione Marmorale, invece, da via Val d'Aosta, devia per via Nomentana, via Tembien, di nuovo via Nomentana, poi normale itinerario.