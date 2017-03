Cestini pieni e rifiuti in terra: così al Valli l'area ludica diventa discarica

Cestini dai quali traboccano rifiuti, cartacce sparse nel verde, bottiglie abbandonate ai piedi delle pattumiere, sulle panchine così come giornali, buste e lattine. Così si presenta il giardino di via Val Soda, nel quartiere Valli: un'area ludica trasformata in una vera e propria discarica.

A denunciare le condizioni pessime del parco il consigliere di FdI in Municipio III, Emiliano Bono: "Un'area dove ci sono i giochi per bambini completamente lasciata all'incuria con cestini ormai colmi e immondizia in terra" - scrive in un comunicato al veleno ricordando all'amministrazione come quello spazio verde sia molto frequentato, non solo dalle famiglie, ma anche da chi, sulla ciclabile che lo attraversa, fa jogging o pedala.

La richiesta che arriva da Bono, in sopralluogo al Valli, è che la Giunta e l'assessore all'ambiente si attivino al più presto "per ripristinare la giusta decenza e pulizia ricordando che - conclude ploemico - anche Le Valli è una zona appartenente al Municipio".