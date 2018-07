Ennesimo furto a Conca d'Oro, portati via rubinetteria e pc: "Esasperati da delinquenza"

Hanno scassinato la serranda d'ingresso e una volta all'interno del locale hanno fatto razzia di qualsiasi cosa portando via dallo storico negozio di Arredamenti Rosati pc, soldi contanti e rubinetteria.

Furto ad Arredamenti Rosati

Così lunedì mattina Paolo, il titolare dell'attività che dal 1958 è in via Valle Scrivia, ha dovuto rimboccarsi le maniche per rimettere in sesto il negozio e, insieme al personale dipendente, fare un triste inventario della refurtiva. Ancora da quantificare il bottino, immenso invece il rammarico del negoziante per il furto subito: l'ennesimo in zona.

Il titolare dell'attività: "E' emergenza sicurezza"

"A Conca d'Oro viviamo una vera e propria emergenza sicurezza, non passa giorno in qualche attività della zona non subisca un furto. Nel mio negozio hanno forzato le serrature che adesso i fabbri stanno rimettendo a posto portando via i computer portatili e anche il fisso. Hanno aperto la cassa e rubato i contanti oltre che buona parte della rubinetteria in esposizione. L'insicurezza - ha detto Paolo Rosati a RomaToday - è evidente: la mattina nessuno di noi sa come ritroverà il proprio negozio, se intatto o meno".

Più controlli e tutele quanto invoca il commerciante derubato, tra coloro che nell'aprile scorso corsero a portare la propria solidarietà ad Andrea Gambacurta, il titolare della gioielleria di Talenti depredata in appena 10 minuti da una banda di professionisti. "Il commercio di vicinato è una risorsa per tutti, vogliamo sentirci un minimo tutelati invece qui - conclude amareggiato Rosati - siamo assediati dalla delinquenza".