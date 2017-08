Manovre difficili per entrare nei garage: così via Etna torna "indietro nel tempo"

In via Etna è cambiato il senso di marcia: la strada di Conca d'Oro è tornata alla disciplina di traffico di tre anni fa, quella antecedente "ai lavori della metro B1 di Piazza Conca d'Oro". A sovvertire la modifica attuata nel 2014 una disciplina di traffico temporanea sperimentale che sarà in vigore fino al 30 giugno 2018.

Via Etna cambia senso di marcia

A stabilirlo Piazza Sempione che, in concomitanza con i lavori di ripristino del manto stradale a conclusione dei lavori di rifacimento della rete da parte di ARETI, ha ripreso una questione sollevata da tempo dalla cittadinanza.

Via Etna a Conca d'oro: "Ingressi nei garage complicati"

"I cittadini residenti, infatti, non hanno mai accolto positivamente la variazione di marcia che da via Brennero porta a Viale Tirreno in quanto gli ingressi degli edifici dei garage sono stati in origine costruiti per una ben precisa disciplina di marcia che mal si adatta alla modifica imposta dopo l'apertura della fermata metro B1 Conca d'Oro" - ha spiegato l'assessora ai Lavori Pubblici e Mobilità del Municipio III, Annalisa Contini.

Via Etna: come cambia la viabilità

Dunque, con la posa del nuovo manto d'asfalto e la soluzione agli avvallamenti dovuti alle radici, via Etna torna al senso di marcia originario.

Contemporaneamente istituito anche il doppio senso nell'ultima parte della strada in direzione viale Tirreno a partire dal civico 12A in poi.

Nessuna modifica su via Monginevra: "Vista la pericolosità dell'intersezione con Via Monte Bianco e la sua alta incidentalità, al momento - ha spiegato Contini - si è preferito mantenere il senso di marcia attuale".

Per chi da viale Tirreno volesse raggiungere la parte alta dovrà dunque percorrere pochi metri in più passando da via Pantelleria e via Monte Bianco. "Il tragitto maggiormente sicuro" - ha specificato l'assessora sottolineando l'aspetto della condivisione nelle scelte che riguardano quartieri e residenti.

L'assessora Contini: "Su organizzazione territorio ascolto cittadini"

"Una volta di più - ha concluso Contini - appare chiaro che le indicazioni della cittadinanza, in tutto ciò che riguarda l'organizzazione pratica del territorio, sono quelle più funzionali alla vita del quartiere".