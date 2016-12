A Conca d'Oro manutenzione "tampone": via uno degli avvallamenti

In via di Conca d'Oro sono terminati i lavori di rifacimento del fondo e del manto stradale all'incrocio all'altezza del civico 273, "intervento necessario per eliminare l'avvallamento che creava vibrazioni ad ogni passaggio di autobus o mezzo pesante" - ha fatto sapere Franco Rauccio, presidente della Commissione Lavori Pubblici di Piazza Sempione, sottolineando pure come cittadini e commercianti avessero sollevato la questione con una raccolta firme.

"Un passo alla volta stiamo tamponando quelle che sono le problematiche più sentite dalla cittadinanza per quanto riguarda lo stato delle nostre strade. Non è la manutenzione che vorremmo - ha sottolineato il consigliere del M5s - è quella che possiamo fare ora. Ma siamo qui - ha assicurato - per cambiare le cose, e ci riusciremo".

Intanto da Conca d'Oro e dal Valli le richieste sulla manutenzione stradale, ma anche quelle in merito alla viabilità, si moltiplicano: da riparare strade come groviere che costringono automobilisti e centauri allo slalom tra buche, crateri e avvallamenti.