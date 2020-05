Cocaina nei pennarelli: il trucco del pusher per sfuggire ai controlli

Ieri pomeriggio, nel corso di un controllo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato un pusher romano di 54 anni, disoccupato e con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari hanno fermato l’uomo in piazzale Jonio, nel corso di alcuni controlli alla circolazione stradale e per il monitoraggio degli spostamenti dei cittadini, mentre viaggiava a bordo di un’auto intestata ad una società. A seguito di un accurato controllo, la perquisizione sia personale che veicolare, ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare circa 43 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, alcune delle quali abilmente occultate all’interno di 2 pennarelli di colore nero da disegno. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori dosi di cocaina, del peso di circa 5 grammi, nonché la somma di 890 euro in contanti, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio.

Dopo l’arresto l’uomo è stato portato in caserma, la droga e il denaro rinvenuti, sono stati sequestrati mentre, il fermato è stato condotto presso il proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo; nei suoi confronti è scattata anche la sanzione amministrativa per l’inosservanza della vigente normativa finalizzata alla limitazione del contagio da virus Covid-19.