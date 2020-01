E' morto Bruno Gamberini, presidente di Televita: per trent'anni ha aiutato anziani e persone sole

E' morto Bruno Gamberini, presidente dell'associazione volontari Televita. L'uomo si è spento a 73 anni.

E' morto Bruno Gamberini: presidente di Televita

Una vita dedicata agli altri quella di Bruno Gamberini, ex impiegato Inail tra i fondatori di Televita che, punto di arrivo di uno dei progetti della Cooperativa Spes contra Spem, è l'approdo sicuro per tante persone fragili e sole.

Televita, nata nei primi anni '90 per volere di un gruppo di amici, opera nella parrocchia di San Frumenzio nel quartiere di Prati Fiscali e si occupa in particolare di arginare situazioni di isolamento e solitudine degli anziani attraverso supporto, presenza e attività.

Televita: l'associazione che aiuta gli anziani

Più in particolare l’associazione si propone, attraverso la gestione di un servizio di Teleassistenza e di Telesoccorso, di salvaguardare la salute e la sicurezza degli utenti; reinserire gli utenti in una rete di rapporti interpersonali; individuare e/o creare e raccordare le reti informali di solidarietà esistenti intorno agli utenti; stimolare l’intervento dei servizi sociali pubblici competenti per territorio. Un'associazione conosciuta e apprezzata.

Bruno Gamberini: trent'anni per gli altri

Dopo trent'anni di solidarietà e aiuto Televita perde Bruno Gamberini, Prati Fiscali piange uno dei suoi residenti più illustri.

"Siamo vicini all' Associazione di volontariato Televita per la perdita del suo Presidente Bruno Gamberini sempre impegnato con l'Associazione a favore delle persone più fragili e sole" - il messaggio di cordoglio dell'assessora al Sociale del Municipio III, Maria Romano.