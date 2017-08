Area sport nel Parco delle Valli, la Conca d'Oro che freme: "Servirà a recupero e decoro"

Al Parco delle Valli arriverà una delle aree sport del CONI: playground e isole funzionali con lo scopo di potenziare l'attività e la cultura sportiva agonistica nelle zone periferiche. Così nel "pratone" saranno installate attrezzature e percorsi.

Area sport del CONI al Parco delle Valli

"Un progetto che contribuirebbe al decoro e al recupero del parco". Ne sono sicuri 'Gli amici di Conca d'Oro': un gruppo di volontari del quartiere, che risponde così ai dubbi e alle perplessità sollevate da Comitati e Coordinamento Rete Ecologica Roma Montesacro.

La protesta di Comitati e Rete Ecologica

A mandare su tutte le furie gli ambientalisti del III la collocazione scelta: "Una delle poche rimaste a prato naturale con alberature autoctone, fruito dai cittadini per passeggiare, fare pic-nic, e da bambini che hanno piacere di giocare all’ombra senza attrezzature". Una posizione, reclamano pure da Amici delle Valli, Comitato di Quartiere e Rete Ecologica, non condivisa con il territorio.

Gli Amici di Conca d'Oro: "Progetto importante".

Almeno non totalmente. Ai sopralluoghi e agli incontri con i tecnici qualcuno de 'Gli amici di Conca d'Oro' ha partecipato e anche fattivamente. "Il progetto è stato pianificato anche coinvolgendo i genitori e la cittadinanza che hanno espresso il loro parere: è per questo che le istituzioni si sono attivate" - ha detto a RomaToday, Emanuele Mattei di Amici di Conca d'Oro. "E' un progetto - ha aggiunto - al quale con fatica volontari e cittadini stanno lavorando da diversi mesi, come da circa due anni operano per il miglioramento del parco".

Al Parco delle Valli area sport "diffusa"

In base a quanto appreso l'area sport del CONI al Parco delle Valli sarà "diffusa": "Non solo - ha spiegato Mattei - in quell'area che ha destato malumori: le attrezzature e i percorsi saranno distribuiti in più punti del parco per non escludere nessuno".

"Saranno comunque tutte strutture ecosostenibili" - hanno precisato da Gli Amici di Conca d'Oro, sottolineando come sarebbe stato "impossibile" porre l'area sport nella zona di dismissione del cantiere della B1. "Per collocarla li sarebbero stati necessari anni, invece il progetto è imminente".

Area sport del CONI: un progetto condiviso?

Ma in quale modo Gli Amici di Conca d'Oro hanno preso parte alla condivisione del progetto quando altri Comitati non ne hanno avuto notizia? "Molto vicini al M5s" - mormorano dal quartiere.

Ma la loro versione è un'altra: "Credo che dipenda dalla considerazione che le istituzioni hanno della cittadinanza. Noi collaboriamo, creiamo sinergia con le istituzioni e questi sono i risultati. Siamo considerati un punto di riferimento perchè lavoriamo nel modo giusto. Abbiamo chiesto noi alle istituzioni un incontro per capire e decidere sull'area sport" - ha detto Mattei.

"Per il nostro scopo di migliorare il Parco delle Valli questo è un progetto molto importante: farà anche da deterrente a degrado e baraccopoli. Dobbiamo poi fare in modo - ha concluso Mattei - che i cittadini si prendano cura degli spazi installati affinchè non cadano nell'abbandono".

Parco delle Valli: l'area sport "della discordia"

Al Parco delle Valli dunque imminente l'arrivo dell'area sport del CONI: piccole installazioni, attrezzature e percorsi che sono già però "della discordia". Forse dialogo e condivisione, preventiva e totale, con il quartiere e le sue varie realtà avrebbero evitato tanti dubbi e fragorose rimostranze.