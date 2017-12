Il vento sradica albero: il tronco sospeso sulla ringhiera della scuola

Attimi di paura questa mattina nel quartiere Valli Conca d'Oro dove il forte vento ha sradicato un grosso albero. Una caduta, quella del fusto, che si è arrestata sulla ringhiera di recinzione della scuola Anna Magnani di via Val Maggia dove il tronco, con i rami a invadere il cortile del plesso scolastico, è rimasto sospeso.

Il vento sradica albero: paura a Conca d'Oro

Una scena da brividi che ha subito richiamato l'attenzione dei passanti e del personale scolastico. Un crollo che fortunatamente non ha fatto registrare gravi conseguenze: nessuno, al momento della rovina, si trovava infatti a passare di li. Solo qualche graffio per le auto posteggiate lungo la strada e colpite dai rami.

Albero crollato a via Val Maggia

"L'incidente, fortunatamente, non ha avuto conseguenze. E ciò, oltre al sollievo, ci spinge ad essere ancora più incisivi e celeri nei controlli sulle alberature. Non abbiamo intenzione di far affidamento sulla fortuna" - ha commentato l'assessore all'Ambiente del Municipio III, Domenico D'Orazio, difendendo il proprio lavoro sul territorio e la scelta di abbattere alcune alberature.

Il Municipio III: "Se necessario abbattiamo allberi"

"In questi mesi abbiamo controllato, abbattuto, messo in sicurezza o potato decine di alberi in tutto il territorio. Spesso ho dovuto discutere con i cittadini preoccupati l'eliminazione di alberi molto grandi e apparentemente sani. Questa mattina, in via val Maggia, un albero apparentemente sano è stato sradicato dal vento e si è appoggiato sulla ringhiera della scuola. Se gli interventi di monitoraggio e manutenzione fossero iniziati anni fa, questi crolli - sostiene d'Orazio - sarebbero molto più rari. Invece ci troviamo a fare una corsa contro il tempo per preservare la sicurezza dei cittadini e mantenere in salute il patrimonio di verde presente sulle nostre strade. Sulla sicurezza tuttavia non possiamo derogare e - ha concluso - non intendiamo essere lassisti. Ogni giorno controlliamo e, se necessario, abbattiamo".