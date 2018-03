A Città Giardino una strada "spuntata dal nulla": verifiche su integrità Riserva e permessi

Lente d'ingrandimento della Commissione Trasparenza capitolina sui lavori in corso a Città Giardino. A sollevare dubbi e perplessità sugli sbancamenti a ridosso della Riserva Naturale Valle dell'Aniene alcuni residenti della zona insieme alla Insieme per l'Aniene onlus.

A Città Giardino "spunta" una nuova strada

Al centro delle preoccupazioni la realizzazione di una stradina, prima aperta al solo transito di pedoni e ciclisti, sul fondo di via Favignana: una via Monte Gemma al servizio di un condominio sottoposto a ristrutturazione.

"La realizzazione di una strada aperta al transito, fosse solo per il via vai delle auto in entrata e uscita dai garage del nuovo condominio, avrebbe un impatto devastante sulla Riserva Naturale e su quell'angolo di verde curato da decenni solo dai volontari. Quello è un passaggio, proprio a ridosso del fiume, delicato e da preservare" - aveva spiegato a RomaToday Beppe Taviani di Insieme per l'Aniene onlus.

La lente della Commissione Trasparenza

Una vicenda sulla quale la Commissione Trasparenza del Campidoglio cerca chiarezza. "Si è tenuta oggi la seduta della commissione trasparenza capitolina sull'intervento privato di cambio di destinazione d'uso da commerciale a residenziale in via Favignana, nel cuore di Città Giardino e a ridosso della Riserva Naturale Valle dell'Aniene. Rispetto ai molti interrogativi mossi dai comitati e dalle associazioni presenti anche oggi in commissione, abbiamo richiesto all'Ente Parco di verificare il perimetro della Riserva e la sua integrità mentre gli uffici di Roma Capitale dovranno fornire i permessi delle autorità competenti" - ha fatto sapere in una nota il consigliere capitolino del Pd Marco Palumbo, sottolineando come tale intervento ricada all'interno della Città Storica e in una zona con vincoli paesaggistici.