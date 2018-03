Ancora finestrini delle auto in frantumi: Città Giardino preda dei vandali

Finestrini delle auto in frantumi e vetri sparsi lungo via Nomentana: Città Giardino ancora preda dei vandali. Il quartiere del Municipio III si è svegliato ancora una volta con un’amara sorpresa: alcune delle vetture lasciate in sosta nei pressi del Ponte Vecchio e del parco Simon Bolivar sono state danneggiate da ignoti. E’ il secondo episodio in appena venti giorni.

Atti vandalici a Città Giardino

Un fenomeno, quello degli atti vandalici, che da tempo scuote il cuore di Montesacro: nelle mire dei devastatori anche Ponte Nomentano, monumento simbolo del territorio imbrattato da scritte e graffiti oltre che privato di catene e interdittori.

Telecamere contro l’illegalità

“Chiaramente questa lunga serie di episodi di vandalismo ci preoccupa. Già nei mesi scorsi abbiamo chiesto all’amministrazione l’installazione di telecamere di videosorveglianza negli angoli più a rischio. Uno strumento – ha detto a RomaToday Simona Sortino, presidente del Comitato di Quartiere Città Giardino – utile a tutelare i beni pubblici e la sicurezza dei residenti”.

A preoccupare gli abitanti i danneggiamenti a beni pubblici e privati, le tentate violenze e le attività dubbie, con il sospetto di una fiorente piazza di spaccio, all’interno del parco Sicinio Belluto.

Il Comitato di Quartiere: “Non passi messaggio impunità”

“Sono tutte problematiche legate alla sicurezza: tematiche che più volte abbiamo portato all’attenzione di Piazza Sempione. Chiediamo dunque che chi di dovere, anche alla luce degli ultimi accadimenti, intervenga: non si può più lasciar correre e far passare il messaggio – aggiunge Sortino – che tutto è lecito e impunito”.

Più controlli, maggior presenza delle forze dell’ordine e un sistema di videosorveglianza nei punti sensibili quanto dunque chiesto da Città Giardino. Un quartiere che, attraverso dialogo e petizioni, non si arrende a vandali e focolai di illegalità.