Una nuova antenna su Città Giardino, i residenti: "Troppo vicina a punti sensibili"

Nel cuore di Città Giardino potrebbe arrivare una nuova antenna: a chiedere l'installazione della stazione radio base una nota azienda specializzata nella fornitura di servizi internet basati su tecnologia wireless.

Via Monte Acero, 5 il sito scelto per la SRB. Un arrivo che preoccupa il quartiere: a Città Giardino sono già numerose le antenne presenti, così sulla nuova i residenti vogliono vederci chiaro e assicurarsi che rispetti tutti i requisiti previsti dalla normativa.

"Punti sensibili" nei dintorni della nuova antenna

Nelle immediate vicinanze di via Monte Acero sorgono infatti alcuni "punti sensibili" come un asilo nido, una struttura dedicata ai ragazzi disabili e l'Istituto di Ortofonologia. Bisognerà dunque verificare che siano tutti a debita distanza.

Il Comitato di Quartiere chiede verifiche

"A Città Giardino di antenne ne abbiamo già molte, una nuova che si aggiunge alle altre non ci entusiasma: tuttavia il nuovo regolamento ci dà degli strumenti per valutare l'opportunità o meno dell'installazione richiesta" - ha detto a RomaToday Simona Sortino, presidente del Comitato di Quartiere Città Giardino.

"Quando siamo venuti a conoscenza della richiesta ci siamo resi conto che vicino sorgono alcuni punti sensibili, probabilmente situati a meno di 100 metri: per questo chiediamo al Municipio di verificare e accertarsi che tali strutture non vengano messe a rischio dalla nuova eventuale installazione".

Rimane solo un mese per le opposizioni

Una richiesta, quella per l'antenna di via Monte Acero, arrivata a Piazza Sempione il 22 novembre scorso: data dalla quale l'amministrazione avrebbe dovuto pubblicizzare l'istanza permettendo ai cittadini di avanzare eventuali opposizioni. Di quei 90 giorni utilizzabili dalla cittadinanza ne rimangono adesso appena una trentina: una corsa contro il tempo per tutte le valutazioni del caso.

La mozione del M5s per assemblea con quartiere

Intanto a Piazza Sempione il M5s, con Massimo Moretti primo firmatario, ha già preparato una mozione da discutere in Aula. Un documento che ha saltato a piè pari la Commissione Ambiente presieduta dall'ex grillina Burri.

L'atto chiede di convocare un'assemblea pubblica con residenti, associazioni e comitati per informare della richiesta della nuova SRB e permettere loro di presentare eventuali opposizioni. Sull'antenna di via Monte Acero 5 chiesti poi sopralluoghi dell'Ufficio Tecnico per verificare la conformità ai requisiti necessari del sito scelto per l'installazione. Un mese circa il tempo rimasto a disposizione di Città Giardino prima di quel "silenzio assenso" dal quale non si potrà tornare indietro.