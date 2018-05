Simona Sortino si dimette dal comitato di quartiere e si candida al III Municipio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

"LE MIE DIMISSIONI DA PRESIDENTE DEL COMITATO DI QUARTIERE CITTÀ GIARDINO

In tutti questi anni sono state molte le istanze affrontate e rappresentate, molte le battaglie, con vittorie e delusioni. Malamovida, Parco Bolivar, Parco Caio Sicinio Belluto di Via Maiella, riqualificazione Mercato Menenio Agrippa, insediamenti abusivi Monte Nevoso nella Riserva, Piazza Carnaro e Piazza Rocciamelone, richiesta area per amici a quattro zampe, tombini ostruiti, potatura alberature, antenna rsb via Monte Acero, verifica abusi edilizi , attraversamenti pedonali pericolosi e la lista sarebbe ancora lunga.

Per ogni istanza ho il vissuto di giornate trascorse a informarmi, a cercare soluzioni proponibili con professionisti e con gli uffici competenti, a presentare i temi nelle commissioni municipali, a immaginare la possibilità di un atto in consiglio. Ho il vissuto di una responsabilità per vedere un risultato concreto che i cittadini mi delegavano per l'ottenimento. Fiumi di telefonate , mail, messaggi, parole lungo la strada, nottate di wap. Il motore e l'entusiasmo, la vera spinta che non ti fa mai dire " basta", sono stati sorretti da un unico obiettivo, quello di migliorare la qualità delle nostre vite, di essere al servizio di idee nate nella comunità. È stato il sentirmi nel "tutti insieme" e nel "tutti insieme" la certezza di essere nella giusta direzione di rappresentare quello che veramente la gente vuole, che si attende, che spera avvenga. Oggi mi si presenta l'opportunità di proseguire questo percorso dentro le istituzioni, con la valutazione di avere maggiori strumenti per incidere.

Mi sono quindi dimessa, non senza dispiacere dalla presidenza del comitato di quartiere Città Giardino, per proseguire in un percorso ancora più funzionale per rispondere alle esigenze della cittadinanza e ottenere risultati . Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuta nel portare avanti i programmi condivisi, ringrazio chi è stato unito nelle idee, ringrazio il " tutti insieme" che ha dato spessore alla comunità che vivo. Ringrazio chi ha criticato, anche aspramente, alcune posizioni, perché ha contribuito ad aprire nuove riflessioni per migliorare. Ringrazio gli amici che mi hanno ascoltato in interminabili discorsi su quello che serve in questo territorio, su quello che ritengo vada fatto, sul programma individuato. Questa per me non è una conclusione, anche se non tornerò più nel comitato come ho già detto al direttivo lo scorso 3 maggio, ma è un proseguire. Non si chiude una porta, ma anzi se ne apre un' altra che da più corpo alla prima. Chiedo a tutti voi amici la fiducia per confrontarci con la spazio interno alle istituzioni, per essere uno strumento del miglioramento che non deve chiedere, che ha l'opportunità di agire in prima persona, producendo di proprio pugno. Mi conoscete, ho una visione democratica del mondo, le mie idee nascono e vanno a sinistra, nella comprensione dell' altro in ogni sua forma , nel rispetto dell'altro , nella convinzione che ci sia un punto d'incontro per ogni questione umana. Scusatemi, è un post lungo, come lungo è stato il percorso di un impegno quotidiano e meno non riuscirei a dire.

E allora mi troverete il 10 giugno nelle liste del Partito Democratico a sostegno di Caudo, con la speranza che sentirete di darmi ancora una volta la vostra fiducia e il vostro sostegno. Simona Sortino "