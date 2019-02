Scavi conclusi in via Monte Subasio, la strada torna nuova: "E' normalità rivoluzionaria"

Scavi Acea per la posa di alcuni sottoservizi conclusi e strada completamente rimessa a nuovo. Torna interamente percorribile e sicura via Monte Subasio, la stradina di nemmeno 200 metri che collega Piazza Menenio Agrippa e Piazza Sempione nei giorni scorsi interessata dal mini cantiere di Areti.

Dopo gli scavi strada rimessa a nuovo

Uno scavo limitato a pochi metri quadri ma che alla sua conclusione ha lasciato la via nel cuore di Montesacro del tutto rimessa a nuovo. Niente rattoppi.

"Un piccolo segnale insieme alle grandi questioni che vogliamo che caratterizzino la nostra amministrazione. L’ACEA (Areti) ha fatto il suo intervento per l’inserimento dei sottoservizi e ha fatto lo scavo limitatamente a quanto necessario, ma a lavori conclusi ha dovuto rifare tutta la sede stradale ripristinando il manto di asfalto e realizzando un intervento a regola d’arte, come prevede per altro il regolamento scavi, spesso disatteso, del Comune di Roma" - ha fatto notare il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo.

Il Municipio III: "Segnalate dove non si rispettano regole"

"Era già successo qualche mese fa su via di Vigne Nuove ora succede anche qui, grazie all'assessore Francesco Pieroni e all’ufficio tecnico del Municipio che controlla e fa applicare le regole". Poi l'invito ai cittadini: "Confidiamo anche nel vostro aiuto, segnalateci da oggi in poi, dove questo non avviene. Torniamo alla normalità anche se a Roma - osserva il minisindaco del Municipio III - essere normali è rivoluzionario".