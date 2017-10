Mercato Menenio Agrippa al via la riqualificazione: per banchi e box spostamento temporaneo

Nel cuore di Montesacro partono i lavori per la riqualificazione di Piazza Menenio Agrippa e dell'omonimo mercato. Nei giorni scorsi, dopo mesi di stop e incertezza, sono arrivate le transenne e il cartello di inizio lavori: circa 170mila euro l'importo stanziato, oltre i 16mila per la sicurezza. 137 i giorni stimati per la durata del cantiere.

Operazioni di riqualificazione che dovranno restituire una Piazza Menio Agrippa ordinata e decorosa, lontana dalle condizioni in cui quel piccolo gioiello ai piedi di Città Giardino ha versato negli ultimi anni.

Riqualificazione del Mercato Piazza Menenio Agrippa

Una riqualificazione, quella del Mercato di Piazza Menio Agrippa, studiata dall'amministrazione Cinque Stelle del Municipio III insieme ai residenti della zona: stravolto e stralciato il vecchio progetto della Giunta Marchionne.

Via il mega marciapiede inizialmente previsto in viale Gottardo, sulla piazza rimarranno i 24 banchi dalla licenza attiva e i quattro box fissi ossia le due macellerie, la pescheria e il fioraio.

Il mercato di Menenio Agrippa si sposta a viale Gottardo

Intanto nell'attesa e per la durata dei lavori il mercato si sposterà temporaneamente proprio li accanto, in viale Gottardo. Sulla strada di Città Giardino tracciati i confini degli stalli: "Una soluzione - ha spiegato l'assessore al Commercio del Municipio III, Simone Proietti - atta a mantenere attivo il mercato, preservare l'accesso agli autoveicoli e limitare gli inevitabili disagi che i lavori di rifacimento della piazza comporteranno".

Mercato Menenio Agrippa: la soddisfazione del M5s

"Con l'inizio dei lavori si conclude un iter che durava da molto tempo" - ha commentato soddisfatto l'assessore chiedendo ai residenti un po' di pazienza nel sopportare i disagi che scaturiranno dalla situazione temporanea. "I mesi di relativo disagio passeranno presto, la piazza messa a nuovo ed una nuova sistemazione più decorosa del mercato invece - ha scritto in una nota l'esponente della Giunta Capoccioni - resteranno per anni".