Bunker antiaereo in "ottimo stato": così il Parco Bolivar potrebbe riaprire

Due ore e mezza, tanto è durata l'ispezione degli esperti del Centro Ricerche Speleo Archeologiche dei Sotterranei di Roma all'interno del bunker anti aereo posto sotto il Parco Bolivar. I tecnici sono entrati dall'ingresso 2, quello su via di Montesacro n.13, ed hanno percorso circa 15 metri di tunnel verso est per raggiungere la galleria principale: da qui - come si legge nella relazione - è stato possibile visitare solo la diramazione verso sud visto che l'altra risulta in uso a soggetti non reperibili.

Un sopralluogo i cui esiti fanno ben sperare il quartiere che da ormai un anno attende la riapertura del Parco, rallentata proprio di recente dal timore che da un possibile cedimento della volta del bunker antiaereo potesse scaturire il rischio del dissesto della collinetta. Ma gli accertamenti tecnici dicono altro.

"Le strutture ispezionate sono completamente in ottimo stato di conservazione, non è stato riscontrato alcun segno di cedimenti, fratture o distacchi, nè di pericolazione, nè di macchie di umidità e, nonostante la presenza di notevoli parti di ricambio, gli ambienti sono discretamente puliti, le pareti risultano completamente verniciate e anche la pittura si presenta in ottimo stato di conservazione" - hanno scritto gli esperti del Centro Ricerche Speleo Archeologiche aggiungendo pure come l'analisi dei gas principali non abbia rilevato alcuno scostamento dalla norma.

E così da Piazza Sempione è stato immediato il sollecito al Dipartimento Tutela Ambiente affinchè nel parco di Città Giardino possano riprendere i lavori di messa in sicurezza delle alberature propedeutici alla completa riapertura dello spazio verde. "Le gallerie ispezionate dal nostro Ufficio Tecnico e dal Centro Ricerche Speleo Archeologiche dei Sotterranei di Roma risultano in perfette condizioni per questo ho sollecitato la ripresa dei lavori all'interno del Parco Bolivar che speriamo di restituire presto alla cittadinanza in totale sicurezza" - ha detto a RomaToday la minisindaca Roberta Capoccioni che già l'8 febbraio scorso ha scritto al Dipartimento.

Ma il sogno del Montesacro non è solo l'importante e agognata riapertura del Parco Bolivar: Piazza Sempione vorrebbe infatti valorizzare quel bunker antiaereo tanto affascinante quanto sconosciuto ai più.

Quando e in quale modalità sarà tutto da stabilire: "Abbiamo l'opportunità per rendere il parco qualcosa di diverso e più ricco in termini di eredità storica mantenendone rigorosamente l'integrità ambientale. Il risultato - aveva già annunciato la presidente Capoccioni - sarà qualcosa di inedito e valorizzerà tutto il nostro territorio".