Parco Bolivar, spariti catene e cartelli: "Così nel giardino chiuso si entra facilmente"

Città Giardino è ancora in attesa della riapertura del Parco Simon Bolivar. L'area verde infatti è ufficialmente chiusa al pubblico da oltre un anno e per la precisione dal 9 febbraio del 2016 quando la caduta improvvisa, e nel bel mezzo del pomeriggio, di un albero scatenò timori e la necessità di effettuare sulle alberature della collinetta monitoraggi e messa in sicurezza.

Da li ritardi e rinvii con le attenzioni recenti rivolte a quel bunker antiaereo posto sotto al terreno sulle cui condizioni Piazza Sempione ha voluto vederci chiaro: dalle perizie volta e tunnel ispezionati sono risultati in "ottimo stato" tanto da far sperare il quartiere in un'apertura che possa riconsegnare loro quello spazio proprio per goderne nella bella stagione.

Eppure a Città Giardino c'è chi di quel parco gode già. Dai cancelli sono infatti spariti i cartelli che informano i cittadini sulla chiusura e le catene che serravano gli ingressi: così non è inusuale vedere il Bolivar, ufficialmente chiuso, spesso invece frequentato.

A portare all'attenzione del Municipio III la problematica, da quelle parti mai risolta, alcuni residenti che si sono rivolti al Comitato di Quartiere: "E' da qualche giorno che il parco è aperto e frequentato grazie a qualche benpensante che ha rimosso catene e avvisi. Nel frattempo non si è visto più nessun addetto ai lavori a completare la pulizia per agevolare la riapertura della nostra cara pineta" - ha scritto un'abitante di Città Giardino sulla pagina del CdQ rappresentando la situazione.

Un fronte sul quale già la minisindaca aveva sollecitato il Dipartimento Ambiente chiedendo di interdire l'area al pubblico con anche i Vigili a chiedere l'apposizione di cartelli ben visibili e "un urgente intervento di idonea chiusura atta ad impedire a chiunque l'accesso all'area".

Intanto però Città Giardino, orfana da oltre un anno del Bolivar, freme: "Il quartiere ha bisogno di quel parco" - scrivo alcuni residenti chiedendo che la pineta venga riaperta al più presto. Questa volta dalle istituzioni e non da chi ha pensato bene, si fa per dire, di tranciare le catene.