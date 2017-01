Parco Bolivar chiuso ma accessibile: "C'è pericolo incombente, va interdetto"

Ufficialmente chiuso e interdetto ai cittadini da quasi un anno ma da mesi, se non da sempre, ugualmente accessibile: e così nel Parco Bolivar, cuore verde di Città Giardino, non è raro trovare persone a godersi la tranquillità dell'area in una passeggiata, sulle numerose panchine con un buon libro alla mano o sulle collinette con cane al seguito.

Scelte che però, nonostante la comprensibile volontà di riappropriarsi di un parco da troppo tempo sottratto alla collettività, potrebbero rivelarsi rischiose. Nel Bolivar infatti, non solo proseguono le attività di monitoraggio e messa in sicurezza delle alberature, ma pende quel "possibile pericolo di dissesto idrogeologico della collina" - come già reso noto da Piazza Sempione.

Da qui l'esigenza di chiudere, ma stavolta per davvero, l'area e impedire ai cittadini l'accesso. Ad intimarlo al Municipio III e al Dipartimento Tutela Ambientale la Polizia Locale di Roma Capitale del territorio che in una nota ha sottolineato la necessità di "un urgente intervento di idonea chiusura atta ad impedire a chiunque l'accesso all'area". L'affissione di cartelli ben visibili che espongano il "pericolo incombente" quanto ulteriormente chiesto dai Vigili.

Un'istanza avallata da Piazza Sempione che attraverso la minisindaca Capoccioni fa sapere come la "sicurezza dei cittadini sia una priorità".

"L'area, sulla quale grava un concreto pericolo dovuto al dissesto idrogeologico oggetto di indagini, deve essere interdetta al pubblico. Sarà cura del Dipartimento Tutela Ambientale scoraggiare l'accesso al parco.Sarà nostra cura - ha assicurato la presidente del Municipio III - accelerare tutte le procedure per far sì che il Bolivar diventi per davvero ciò di cui i cittadini hanno bisogno e diritto: un luogo bello, ricco di storia, sicuro".