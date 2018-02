I locali di via Titano tornano al quartiere: saranno luogo "per i diritti"

Un "luogo dei diritti" nel pieno di Montescro, proprio accanto al cuore politico e istituzionale del Municipio III.

Un luogo dei diritti in via Titano

La Giunta Capoccioni ha inaugurato i nuovi spazi di via Titano, quattro ampie sale completamente ristrutturate tornate a disposizione del quartiere: li tutti potranno avvalersi, in modo gratuito, dello sportello di assistenza per le persone in difficoltà e per le vittime di violenza di genere, di una videoteca e della biblioteca.

Grazie alla collaborazione con IKEA e UNICEF, in via Titano anche un 'area appositamente dedicata alle neo mamme le quali potranno trovare tutto il necessario per poter allattare e cambiare i propri neonati in un luogo riservato.

Spazi pubblici "privatizzati" che tornano al quartiere

"Spazi prima occupati da soggetti privi di titolo che adesso ospitano alcuni servizi che andranno a coprire le necessità del quartiere. Una ulteriore riacquisizione degli spazi pubblici precedentemente 'privatizzati' dalla politica del disinteresse e degli affidamenti diretti" - ha sottolineato la minisindaca Roberta Capoccioni in occasione del taglio del nastro.

"La nostra Giunta ha recuperato, ristrutturato e restituito alla cittadinanza un luogo per i diritti. A via Titano neo mamme e persone vittime di violenza di genere troveranno un aiuto come sempre gratuito".

Il centro per la famiglia a Vigne Nuove

Per il Municipio III la seconda inaugurazione di spazi dedicati al Sociale nel giro di poche settimane: a metà gennaio era toccato ai locali di via Giulio Pasquati, sottratti all'abbandono e divenuti il centro per la famiglia nel cuore di Vigne Nuove. Un porto sicuro per le fasce più deboli del territorio.

Festa di liberazione degli spazi

Ora quelli di via Titano dedicati a donne, mamme e bambini. "Una nuova festa della liberazione degli immobili pubblici che finalmente - ha concluso Capoccioni - tornano nella disponibilità delle persone".