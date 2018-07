Piazza Sempione apre le porte: il neo presidente Caudo "cicerone" a Palazzo Pubblico

Porte aperte di sera e luci accese: così Giovanni Caudo, neopresidente del Municipio III, ha inaugurato il suo ingresso a Piazza Sempione.

Il minisindaco del Roma Montesacro ha infatti organizzato una visita guidata all'interno di Palazzo Pubblico, sede del Municipio, lunedì 2 luglio dalle 19 alle 22.30: un'occasione per visitare e conoscere lo storico edificio progettato da Innocenzo Sabbatini.

Tanti coloro che hanno preso parte all'appuntamento nella sede istituzionale del Municipio III con un breve incontro proprio nella sala dove, appena convocato, si riunirà il nuovo Consiglio del Terzo.

"Io ho aperto solo un portone, il resto lo avete fatto voi. In tanti, in tantissimi, avete riempito il palazzo del municipio. In questo percorso che mi ha portato salire le scale del palazzo di Piazza Sempione la serata di, a conclusione della prima giornata da presidente, è stata la più importante. Ho stretto quasi un migliaio di mani, un flusso ininterrotto di persone" - ha scritto Caudo in un post di ringraziamento.

"In fondo per ripartire basta poco... è bastato aprire un portone, stringersi le mani e parlarsi, ricordare quando quel palazzo era una scuola o soffermarsi sulle cose che ci aspettano, sul futuro e sulle cose da fare. Ognuno di voi ha avuto una parola bella da spendere. Ho visto sui vostri volti che la felicità pubblica esiste e può bastare poco per suscitarla, un gesto semplice: aprire un portone parlare di noi. Ora a lavoro per tagliare l'erba e ripulire la città e tutte le altre cose che ci aspettano e che vogliamo fare, in fondo oggi (ieri ndr.) - ha concluso il neo minisindaco - era solo il primo giorno".