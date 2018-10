Movida salvaggia e degrado: la riscossa di Montesacro parte da parco Belluto

Sporco nonostante la sede di Ama sorga proprio accanto, spesso teatro di risse e spaccio: per questo, insicuro e malmesso, poco frequentato sebbene proprio nel cuore di Montesacro. ll parco Caio Sicinio Belluto è un giardino in decadenza che i residenti, con sforzi e risorse proprie, stanno tentando di rendere pienamente fruibile per tutti.

Il giardino decaduto di Montesacro

Già molte le iniziative di decoro partecipato con le famiglie di Città Giardino e i retakers di zona intenti a donare a quello spazio dominato da verde, vialetti e fontane il lustro che merita. Non solo un parco: il Sicinio Bellutto, anche per la posizione che occupa, dovrebbe rappresentare il fulcro della socialità del quartiere e di chi lo vive. Un'agorà nella quale confrontarsi sui temi e le criticità che investono la zona.

A Parco Belluto confronto, azione e soclialità

Per questo il CdQ Città Giardino ha organizzato per sabato 13 ottobre "una giornata speciale: di confronto, azione concreta e socialità per tutte le età". Sin dalle 9.30 Retake sarà a lavoro con guanti e ramazze per pulire il parco, mentre alle ore 16 i residenti si incontreranno con il "Salviamo Città Giardino" per discutere e pensare insieme le prossime iniziative "a tutela del quartiere e della vita dei suoi abitanti".

Al centro del dibattito le questioni relative alla mala movida e agli effetti su vicoli e piazze della zona, oltre al futuro, ancora piuttosto incerto, del mercato di piazza Menenio Agrippa e dei box fissi su viale Gottardo. Tutti aspetti sui quali il quartiere chiede chiarezza e anche soluzioni.

I residenti contro la movida selvaggia di Montesacro

"Rumore di notte, risse, notti insonni, sporcizia e degrado: la condizione del quartiere continua a peggiorare. La vita dei residenti di viale Gottardo e di altre vie continua a non essere rispettata. La risposta delle istituzioni alle richieste dei cittadini latita o è insufficiente: tra l'attesa della regola di Ponte Tazio, della rimozione dei box da viale Gottardo e le voci sul possibile spostamento del mercato di piazza Menenio Agrippa" - ha scritto il Comitato di Quartiere sollecitando i residenti ad intervenire all'incontro.

"Agire da soli è importante, ma non basta; dobbiamo essere consapevoli che solo se i cittadini uniti si muovono, se emerge la voce dell'intera zona, - ha concluso il CdQ - possiamo ottenere delle risposte e bloccare qualsiasi atto contro il nostro quartiere".