Montesacro tra nuovo mercato e vita notturna: "Non consegniamo piazza a mala movida"

All'esterno le eleganti lastre di basalto per perimetrare la piazza fatta dei tipici sanpietrini, ripristinati con grande conforto per tutti, sui quali torneranno le ventiquattro postazioni del mercato rionale di Montesacro: il restyling di Piazza Menenio Agrippa è alle battute finali e Città Giardino, per anni alle prese con caos e disordine, già pregusta ordine e pulizia.

Piazza Menenio Agrippa rinasce decorosa e ordinata

Già perchè la rinascita del mercato, con un progetto condiviso tra amministrazione e residenti, regalerà al quartiere una piazza nuova: linda, organizzata e regolare. Un angolo rifiorito di Città Giardino da preservare e tutelare.

La petizione del Comitato di Quartiere

Così il Comitato di Quartiere, in attesa che il nuovo mercato diventi realtà, ha lanciato una petizione per chiedere all'amministrazione, ormai commissariata, e a chi ne raccoglierà l'eredità di difendere e valorizzare Piazza Menenio Agrippa e dintorni.

Tra le azioni da intraprendere la rimozione dei box fissi da viale Gottardo; la definizione di un'area dedicata ai cassonetti precisa e decorosa oltre all'installazione di telecamere di videosorveglianza nei punti strategici di viale Gottardo e di Piazza Menenio Agrippa. Ma non solo: Città Giardino reclama anche un cuore verde chiedendo la ripiantumazione delle alberature su quel largo ormai spoglio.

Sì alla concentrazione di tutti i banchi degli operatori su Piazza Menenio Agrippa per valorizzare il mercato e renderlo volano per le attività commerciali limitrofe. "Auspichiamo che tutti: esercenti, cittadini e servizi, contribuiscano a rendere la piazza pulita e ordinata. Il mercato - scrive il Comitato Città Giardino - non è solo una funzione necessaria al quartiere ma anche un centro di equilibrio di tutto il commercio diurno dell'area".

Città Giardino contro la movida selvaggia

Netto il 'No' del CdQ all'invasione di tavolini, dehor e dunque della movida selvaggia e sregolata. "No alla malamovida su viale Gottardo e Piazza Menenio Agrippa" - sottolinea il Comitato di Quartiere. "Dobbiamo riuscire a non consegnare la piazza alla movida notturna con il pretesto di rilanciare l'economia creando luoghi di aggregazione o eventi, autorizzando quindi i locali che insistono nell'area all'installazione di tavolini a discapito del sonno della salute e spesso anche della sicurezza dei residenti".

Dunque bene il rilancio di Piazza Menenio Agrippa e la sua piena fruizione nel corso del giorno, massima allerta per il volto notturno del rinnovato cuore di Montesacro.

Gli abitanti di Città Giardino, con la primavera entrata e l'estate alle porte, mettono in chiaro aspettative ed esigenze: "Il problema del disturbo della quiete pubblica si verifica ormai ogni notte ormai da tempo ed è innegabile. Numerosi - ricorda il Comitato di Quartiere - gli esposti individuali e collettivi".

L'appello del Comitato: "Tuteliamo i residenti"

Un quartiere più silenzioso e vivibile quanto chiede quella parte del Municipio III, da qualche anno uno dei centri più amati della movida romana: "Tuteliamo i residenti. No alla malamovida" - il monito del Comitato di Quartiere in attesa di provvedimenti seri, controlli e ordinanze che consentano di conciliare le esigenze dei locali e la pretesa di serenità di chi abita le palazzine limitrofe.