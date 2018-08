Lavori su via Nomentana: per due settimane slalom tra cantieri e divieti

Via Nomentana si rimette a nuovo. Dopo i lavori di sistemazione di cavi e condotte da parte delle società di sottoservizi, tra via di Val Brembana e via Generale Roberto Bencivenga, sono partiti i lavori che prevedono il rifacimento del manto stradale, delle caditoie e della segnaletica.

Lavori su via Nomentana

Un intervento di manutenzione straordinario che durerà fino all'8 settembre: due settimane per rendere una delle arterie principali del Municipio III più sicura, fruibile e scorrevole.

"Rendere il tratto interessato affidabile per diversi anni" - l'obiettivo dichiarato dal Campidoglio con l'assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Margherita Gatta, a ribadire come l'intenzione dell'Amministrazione sia quella di "intervenire ogni volta che è possibile in maniera strutturale sulle problematiche della rete stradale di Roma".

Così su via Nomentana, proprio a ridosso del rientro di molti in città e la ripresa totale di attività e scuole, si lavora incessantemente. Per gli automobilisti inevitabile gimcana tra cantieri, divieti e direzioni obbligate. Il tutto fino all'8 settembre.

Via Nomentana: cantieri e divieti

Questa la disciplina provvisoria di traffico emanata dalla Polizia Locale.

Via Nomentana Nuova (tratto fra Ponte Tazio e via Val Chisone): limite massimo di velocità a 30 km/h. Strettoia asimmetrica e passaggio obbligatorio a sinistra o destra secondo lo stato di avanzamento dei lavori. Il transito veicolare e quello pedonale devono essere sempre garantiti in entrambe le direzioni.

Via Nomentana nuova (carreggiata laterale tra largo Valsolda e via Val d'Ossola): divieto di transito - divieto di sosta 0/24 zona rimozione ambo i lati della carreggiata separata a senso unico di circolazione nel tratto compreso fra Largo Valsolda e via Val d'Ossola. Dare precedenza - direzione obbligatoria a destra all'intersezione con la carreggiata primaria di via Nomentana Nuova, all'altezza di via Vallarsa. Il transito pedonale deve essere sempre garantito.

Via Nomentana nuova (carreggiata laterale tra via Val d'Ossola e via Val Trompia): divieto di sosta 0/24 zona rimozione ambo i lati della carreggiata separata a doppio senso di circolazione da via Val d'Ossola a fine strada. Limite massimo di velocità 30 km/h, strettoia asimmetrica e passaggio obbligatorio a sinistra o a destra a seconda dell'avanzamento dei lavori. Il transito veicolare e quello pedonale devono essere sempre garantiti.

Via Vallarsa: direzione obbligatoria diritto all'intersezione con la carreggiata laterale di via Nomentana Nuova. Il transito veicolare e quello pedonale devono essere sempre garantiti.