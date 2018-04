Insulti e parolacce: imbrattata la sede del Municipio III

Vandali in azione a Montesacro. Nella notte scorsa ignoti hanno imbrattato la sede del Municipio III con frasi ingiuriose e parolacce.

Imbrattata la sede del Municipio III

Le scritte, realizzate con bomboletta spray rossa, hanno sporcato l'ingresso di Palazzo Pubblico: insulti su colonne, portoni d'ingresso e pareti. "Ladri", "Infami", "III Municipio=m***a": questi i messaggi lasciati dai vandali. Muri, quelli della sede istituzionale del Roma Montesacro, che da qualche giorno sono preda di incivili devastatori: in settimana un'altra scritta, questa volta realizzata in nero, colpiva le forze dell'ordine. "Muori sbirro" - si leggeva sotto agli archi.

"Piazza Sempione terra di nessuno. Ormai l’inciviltà regna sovrana da queste parti. I residenti attendono ancora le famose telecamere" - ha scritto l'ex consigliere di centrodestra in III, Manuel Bartolomeo, postando le foto su Facebook.

Ponte Nomentano nel mirino dei vandali

Ma non solo Piazza Sempione. Nelle settimane scorse a mandare su tutte e furie Città Giardino ci hanno pensato gli atti vandalici perpetrati ai danni di Ponte Nomentano: anche li graffiti e scritte oltre che paletti divelti e pietre staccate per ridurre in frantumi i finestrini delle auto posteggiate lungo la pineta.

La petizione di Città Giardino

Telecamere di videosorveglianza negli angoli più sensibili ed esposti a rischio quanto chiede da tempo il quartiere che sulla questione, insieme ad altre tematiche nevralgiche per quel territorio, ha anche avviato una raccolta firme da trasmettere al prossimo governo di Piazza Sempione.