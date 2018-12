Furto nel parco di Montesacro: rubato l'albero di Natale dei bambini

Prima la festa, poi la rabbia: delusione e sgomento a Montesacro dove nei giorni scorsi ignoti hanno rubato l'albero di Natale che i bambini del quartiere avevano allestito nel parco Caio Sicinio Belluto.

L'albero di Natale di Montesacro

Un dono dei cittadini ad un giardino in decadenza che il quartiere, tra iniziative di decoro partecipato e ludiche, sta tentando di far rinascere rendendolo pulito e fruibile: già perchè il Caio Sicinio Belluto, nel cuore di Montesacro, negli ultimi anni è stato abbandonato a vandalismo, incuria, spaccio e risse.

Un gioiellino all'ombra di Palazzo Publico che Città Giardino vuole riprendersi a tutti i costi. Domenica scorsa la grande festa, un evento che ha coinvolto l'intera zona: dai commercianti che hanno offerto materiali e dolci per la merenda, fino ai bambini e alle famiglie intenti ad addobbare l'albero. A promuovere l'evento il sempre attivo Comitato di Quartiere Città Giardino. Un abete in vaso colorato da nastri e palline sottratto appena qualche ora dopo il suo allestimento.

La condanna del Comitato di Quartiere

"Un atto vile, ignobile e vigliacco che ha amareggiato molto tutti. Se il parco fosse stato chiuso di notte, come chiediamo da tanto tempo, l'albero sarebbe ancora lì" - ha commentato il CdQ Città Giardino.

Un quartiere che però non si è perso d'animo: già in programma per il prossimo week end la nuova festa che donerà a Montesacro un altro splendido albero.

"Abbiamo però deciso di reagire facendo una nuova iniziativa: dando vita a una mobilitazione di solidarietà del quartiere per rispondere al vandalismo, ai furti, all'abbandono del parco che porta ad atti come questo" - hanno annunciato da Città Giardino invitando all'evento in difesa del quartiere anche Giunta e consiglieri del Municipio III, oltre che altre realtà associative del territorio.

"Noi siamo più forti di tutto e nessuno ci ruberà il Natale: rifaremo l'albero più grande e ancora più bello" - ne sono convinti i membri del Comitato di Quartiere che hanno chiesto a tutti i cittadini, alle istituzioni, alle scuole e ai commercianti di dar loro un ulteriore aiuto "per scrivere insieme una bella favola di Natale".