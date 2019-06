Città Giardino: danneggia auto con un secchio dell'immondizia ed aggredisce i passanti

Attimi di panico a Città Giardino dove un uomo prima ha lanciato un secchio dell’immondizia su una macchina, causando la rottura dello specchietto retrovisore, e poi ha provato a colpire con dei pugni sul volto il proprietario della stessa vettura. E' accaduto intorno alle 20:00 idi martedì 11 giugno in via Cimone, nel quartiere della movida del III Municipio Montesacro.

Calci, sputi, testate, sono stati dispensati dal 47enne anche agli agenti della Polizia di Stato dei Commissariati San Lorenzo e Porta Pia intervenuti a seguito della segnalazione, pervenuta al numero unico di emergenza, di una persona che stava aggredendo un passante.

L’uomo, responsabile del danneggiamento anche di altre autovetture, dopo esser stato trasportato in ospedale per le necessarie cure, è stato arrestato per danneggiamento aggravato oltre che per minacce e lesioni a pubblico ufficiale.