Città Giardino si ribella agli zozzoni, i cartelli ammoniscono: "Bentornati maleducati!"

Degli accertatori Ama nemmeno l'ombra, degli "zozzoni" invece tracce più che concrete tra rifiuti abbandonati in mezzo alla strada, proprio ai piedi di cassonetti stracolmi e talvolta anche rotti. Così qualcuno a Città Giardino, nel cuore di Montesacro, ha deciso di sensibilizzare attraverso cartelli di ammonimento gli incivili del quartiere.

"Bentornati maleducati!" - si legge a caratteri grandi sul foglio A4 affisso sulla pattumiera ribaltata e colma di via Gran Sasso. "La vostra maleducazione e stupidità (nel gettare rifiuti in mezzo alla strada proprio sotto casa vostra!) è superata solo dalla vostra pigrizia. Ci sono due cassonetti - ammonisce l'ignoto - uno a 50 metri a destra, l'altro a 60 metri a sinistra. Vi costa molto buttare li i vostri rifiuti?"

Un'azione accolta con favore da buona parte della zona, tanto che qualcuno, vedendo una lavatrice abbandonata accanto alla fontanella di Piazza Monte Tufone, ha scelto di fare lo stesso: "Ho messo un cartello per ricordare alle persone che sporcano il quartiere di vergognarsi. Una piazza tra bellissimi villini e graziose vie utilizzata come discarica. Dobbiamo muoverci per tutelare il luogo in cui viviamo" - ha scritto Paolo rilanciando i messaggi di sensibilizzazione sul gruppo Facebook del quartiere.

Una zona già in balia degli effetti selvaggi della movida, di parchi che sprofondano nell'incuria, salvati solo dai volontari, e attanagliato dal vandalismo.

Li anche per incivili, pigri e irrispettosi del bene comune non c'è posto: a ricordarlo, con parole severe e perentorie, i cartelli "fai da te" dei residenti.