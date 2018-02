Alberi abbattuti e tronchi monchi: così il quartiere Città Giardino è diventato "Città Ceppaglie"

Messa in sicurezza per le alberature di Città Giardino. L'intervento da parte degli addetti del Dipartimento Tutela Ambientale riguarderà gli alberi ad alto fusto di viale Carnaro, quelli compresi nel tratto tra via Adamello e Piazzale Carnaro.

Il Municipio: "Monitoraggio e analisi su alberi"

"Le operazioni, che rivestono carattere di urgenza al fine di tutelare la pubblica incolumità, sono il risultato del monitoraggio e dell’analisi strumentale effettuati sulle alberature" - fanno sapere dal Municipio III. Ma nel quartiere, con gli interventi programmati per sabato 3 febbraio, c'è già chi solleva dubbi e perplessità.

Abbattimenti da Piazza Menenio Agrippa a via Cimone

Dopo gli abbattimenti di via Cimone, via Maiella e Menenio Agrippa, con il parlamentino di Montesacro a votare di recente un atto affinchè le essenze arboree della piazza vengano ripiantate al più presto, la rinuncia ad altri alberi preoccupa i residenti.

La protesta dei residenti

"Quelli di Città Giardino sono degli abbattimenti discutibili, sui quali vogliamo vederci chiaro: vogliamo leggere carte e perizie degli agronomi. E' paradossale dover rinunciare a polmoni naturali quando poi nel week end si blocca la città a causa dell'inquinamento. Città Giardino, martoriata dagli abbattimenti, sta diventando un quartiere di monconi, la zona dei ceppi" - ha detto a RomaToday Antonio Bilo Canella, abitante del quartiere.

Certezza della necessità degli abbattimenti e un piano concreto di ripiantumazione quanto chiesto da Città Giardino al Municipio.

Da Città Giardino a "Città Ceppaglie"

A farsi portavoce della battaglia il Comitato di Quartiere. "Non discutiamo la messa in sicurezza o il fatto che alcune alberature, se pericolose, debbano essere abbattute ma nelle ultime settimane la situazione degli abbattimenti è desolante: ci stiamo trasformando in Città Ceppaglie" - ha detto la presidente Simona Sortino.

Un piano di ripiantumazione concreto e immediato

"Quello che chiediamo è un piano di ripiantumazione delle essenze arboree serio, concreto e con risorse che siano già stanziate per lo scopo: dobbiamo aver certezza dell'aspetto che il quartiere assumerà nell'immediato futuro, anche in linea con quanto prescritto dalla carta per la qualità".

Insomma Città Giardino, con i tronchi ormai monchi a caratterizzarne l'attuale paesaggio, chiede il ritorno al verde: la restituzione di quei polmoni naturali utili all'ambiente e pure a quelle vedute oggi avvilenti.