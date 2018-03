A Città Giardino spunta una nuova strada: "E' scempio a ridosso della Riserva"

Città Giardino in subbuglio per alcuni lavori di ristrutturazione in corso sulla facciata di una palazzina del quartiere. Già, perchè gli interventi sulla parete di sostegno verso il fiume dello stabile di via Cimone, 93 rischiano di avere un impatto ambientale negativo proprio a ridosso della Riserva Naturale.

I lavori della "discordia"

Motivo dello scontro non i legittimi e autorizzati lavori sulla palazzina, bensì la rimozione degli interdittori e il parziale sbancamento della viuzza verde che va dal fondo di via Favignana a Piazza Monte Gemma. Un tratto sul quale passa la dorsale della sentieristica ciclo-pedonale della Riserva Naturale Valle dell’Aniene tra Via Tiburtina e Via Nomentana, inserita pure nel Grande Raccordo Anulare delle Biciclette.

Una stradina proprio a ridosso del fiume di cui, da sempre, si sono occupati soltanto i volontari: pulizie straordinarie, piccoli lavori di manutenzione, migliorie e l'installazione di quegli interdittori all'accesso decisa per preservare quell'angolo di Riserva dallo sversamento selvaggio e abusivo dei rifiuti.

A Città Giardino "spunta" una nuova via

Una stradina senza nome che, probabilmente, sarà "ribattezzata" invece come via Monte Gemma "ad oggi inesistente sulla cartografia della città" - dicono da Insieme per l'Aniene. A preoccupare parte dei residenti quegli annunci immobiliari che sponsorizzano la vendita di appartamenti nel Condominio via Monte Gemma snc". Una palazzina che avrebbe anche l'accesso carrabile.

Da qui le rimostranze di Insieme per l'Aniene onlus volenterosa di preservare quella via solo come ciclopedonale. "La realizzazione di una strada aperta al transito, fosse solo per il via vai delle auto in entrata e uscita dai garage del nuovo condominio, avrebbe un impatto devastante sulla Riserva Naturale e su quell'angolo di verde curato da decenni solo dai volontari" - ha spiegato a RomaToday Beppe Taviani di Insieme per l'Aniene onlus.

"Quello è un passaggio, proprio a ridosso del fiume, delicato e da preservare. Quello che invece si prospetta è un vero e proprio scempio: una porcata passata sotto gli occhi di tutti e sulla quale nessuno, a parte noi con diverse segnalazioni, ha mosso un dito".

Residenti sul piede di guerra

Sul piede di guerra anche coloro che abitano negli stabili che affacciano proprio sulla strada, la "nuova" via Monte Gemma: "Quel piccolo angolo limitrofo alla Riserva andrebbe preservato, questo dovrebbe essere l'interesse primario. Purtroppo sono mesi che segnaliamo ma sembra non importare niente a nessuno" - dice una residente.

"Per noi l'apertura di quella strada, dove vediamo passare solo camminatori e ciclisti è stata una doccia fredda: i regolari permessi concessi per la riqualificazione della palazzina rischiano di pesare su tutto il quartiere. Non è giusto" - rilancia un'altra.

La denuncia morale di Città Giardino

La speranza è che del passaggio carrabile non se ne faccia più nulla e che la stradina, lembo finale di via Favignana, una volta terminata la ristrutturazione, torni al suo stato precedente. Ma a Città Giardino regna lo scetticismo: "La frittata ormai è fatta. La nostra può essere solo una denuncia morale. I lavori sono iniziati, l’impatto sull’area è devastante. Il futuro è peggio" , aggiunge Taviani.