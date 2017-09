Cane guida colto da malore: animale salvato dai veterinari della Asl Roma 1

Gilda, labrador retriever, è un cane per non vedenti. L’animale, che si trovava con il suo conduttore, nella mattinata di oggi, 29 settembre, ha avuto un malore: si è disteso a terra, vicino alle scale della metropolitana, in piazza dei Cinquecento. I veterinari della Asl Roma 1 - contattati verso le 9,45 dalla polizia locale del Gruppo I - sono immediatamente giunti sul posto. La cagnolona è stata subito trasportata in una clinica di via Gennargentu, zona Montesacro, dove le hanno diagnosticato una sindrome vestibolare. La velocità nell’intervento è risultata preziosa: Gilda a breve verrà dimessa.

La storia

Non erano ancora le 10 quando il labrador è rimasto immobile. Tutto davanti al suo padrone, vicino la stazione Termini. Una situazione difficile dove la velocità dei soccorsi è stata fondamentale. I caschi bianchi, come detto, hanno avvertito i veterinari della Asl. A un primo controllo, secondo quanto appreso, è stato ipotizzato che Gilda avesse avuto sintomi neurologici riconducibili a una sindrome epilettiforme. Il conduttore ha riferito che l’animale si trovava in quelle condizioni da circa un paio d’ore.

I soccorsi

Insomma, non c’era tempo da perdere. Così Gilda è stata trasportata in una struttura privata. Le visite accurate, come riferito, hanno indicato che il cane guida presentava una sindrome vestibolare. A seguire, gli ulteriori controlli di rito con le condizioni che sono procedute verso un miglioramento. Così il cane guida, nelle prossime ore, potrà tornare insieme al suo padrone.