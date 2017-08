Tende, giacigli e rifiuti: rinasce la "favela" ai piedi di Città Giardino

Tende logore e malconce, materassi sui cartoni stesi in terra, teloni e lamiere, pali di legno a sorreggere trapunte e incerate che fanno da tetto a casupole: alloggi di fortuna per alcuni indigenti che hanno trovato riparo nei meandri di via Monte Nevoso, nella Riserva Naturale Valle dell'Aniene.

Via Monte Nevoso: la "favela" ai piedi di Città Giardino

Qui, proprio ai piedi di Città Giardino, sorge uno dei tanti villaggi della disperazione del Municipio III: un vero e proprio agglomerato di baracche nel quale vivono decine di persone. Intorno tappeti vecchi e lerci, tavolini imbanditi, taniche d'acqua, pentole, bracieri e cumuli di rifiuti. Lo scenario triste e increscioso di una "favela" nel pieno della città.

Via Monte Nevoso: una baraccopoli nella Riserva Naturale

Una situazione più volte denunciata dai residenti, preoccupati sul fronte del decoro e della sicurezza con particolare attenzione al tema dei fumi "tossici". Dal Municipio III, da anni alle prese con la baraccopoli di via Monte Nevoso, la rassicurazione di una soluzione in accordo con il privato proprietario dell'area, al quale già in passato sono stati addebitati i costi per gli sgomberi effettuati. Tutto inutile: in quella porzione di Riserva Naturale le baracche continuano a proliferare.

Via Monte Nevoso: proliferano le baracche

A riaccendere i riflettori sulle condizioni di via Monte Nevoso il consigliere di Fratelli d'Italia, Emiliano Bono: "Nella Riserva Naturale della Valle dell'Aniene le baraccopoli abusive si stanno moltiplicando senza sosta. La situazione sta sfuggendo di mano, non c'è nessuno che pensa a come si possa porre un freno al proliferare indiscriminato di questi accampamenti abusivi: l'esasperazione dei cittadini aumenta, se non si interviene subito c'è il grosso rischio che la situazione possa degenerare" - ha scritto in una nota a margine di un sopralluogo.

Città Giardino: in via Monte Nevoso baracche, illegalità e negligenza

Lo sgombero promesso, risolutivo e attento alla tutela umana verso le persone che vivono in quello stato pessimo oltre che alla salute dei cittadini costretti a respirare fumi altamente tossici e convivere con situazioni di degrado e potenziale pericolo, quanto si aspettano i residenti di Città Giardino. Da anni battaglieri contro illegalità e negligenza.