A Montesacro arriva il Baby Pit Stop, lo spazio dedicato a mamme e neonati

A Montesacro è nato il Baby Pit Stop: uno spazio dedicato tutto alle neo mamme e ai loro piccoli. Nei locali di via Titano, grazie anche alla collaborazione con Ikea e Unicef, le mamme potranno trovare tutto il necessario per poter allattare e cambiare i propri neonati in un luogo riservato e tranquillo.

Il Baby Pit Stop di Montesacro

Il Baby Pit Stop sorge nei locali adiacenti alla sede istituzionale di Piazza Sempione che la ex Giunta Capoccioni ha recuperato, ristrutturato e restituito alla cittadinanza poco prima di essere sfiduciata.

In via Titano "un luogo dei diritti"

"Un luogo dei diritti" - aveva sottolineato la minisindaca al taglio del nastro. Quattro ampie sale, completamente ristrutturate e tornate a disposizione del quartiere, dove, oltre al Baby Pit Stop, tutti potranno avvalersi, in modo gratuito, dello sportello di assistenza per le persone in difficoltà e per le vittime di violenza di genere, di una videoteca e della biblioteca.

Ultimo arrivato dunque lo spazio per mamme e neonati. "Questo servizio - ha sottolineato Capoccioni - intende sopperire alla cronica mancanza di aree apposite dedicate alle neo mamme per l'allattamento ed il cambio dei bambini. È un’iniziativa che stabilisce la vicinanza dell’Amministrazione alle neo-mamme per evitare che si trovino in difficoltà nell’utilizzo di spazi pubblici privi di supporti pratici".