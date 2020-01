Computer fuori uso, alla Asl utenti rimandati a casa: tra loro anche 93enne non vedente

Computer fuori uso e utenti rimandati a casa. E’ successo questa mattina al Poliambulatorio della Asl di largo Giuseppe Rovani, a Montesacro. Per tutti i cittadini che alla buonora si erano recati nella struttura sanitaria l’amara sorpresa: dopo ore di attesa nella speranza che il guasto venisse riparato, la rinuncia alla prestazione.

Computer fuori uso: alla Asl di Montesacro utenti rimandati a casa

A dover tornare a casa in particolare coloro che si erano recati al poliambulatorio Asl di Montesacro per fare le analisi del sangue. Tra loro anche due ultra novantenni, è l’accompagnatore degli anziani a denunciare l’accaduto a RomaToday: “E’ sconcertante che per il blocco dei computer in una struttura sanitaria pubblica non sia possibile nemmeno effettuare dei semplici prelievi. Le prestazioni non possono dipendere solo dal funzionamento delle macchine” – si sfoga Andrea Eliseo Catallo.

“Ho accompagnato un signore 96enne e una 93enne cieca: dopo ore di attesa siamo dovuti tornare a casa. Dopo le 10.30 infatti li non è più possibile fare i prelievi perché i campioni vengono prelevati. La cosa assurda – prosegue il cittadino – è che in tre ore che siamo stati li nessuno ha saputo darci indicazioni o spiegazioni”.

Guasto improvviso ai server della Asl

Computer fuori uso per un guasto improvviso ai server, quando si apprende dalla Asl Roma1. Impossibile dunque arginare i disagi che comunque, precisano dall’azienda sanitaria, “hanno riguardato solo la prima parte della mattinata. In seguito alla riparazione del guasto le prestazioni sono tornate regolari”.