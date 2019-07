Ondata di caldo a Roma: i centri anziani del Municipio III aperti anche ai non iscritti

Centri anziani aperti anche ai non iscritti in Municipio III: così Piazza Sempione tenta di dare sollievo e refrigerio ai nonni del territorio in queste giornate di caldo estremo in città.

Municipio III: centri anziani aperti anche ai non iscritti

Gli anziani del Roma Montesacro potranno dunque trovare locali climatizzati in cui trascorrere qualche ora in compagnia e al fresco al centro di via Isola Bella e in quello di via Dina Galli al Tufello: le strutture rimarranno aperte e a disposizione della terza età dalle ore 15:30 alle ore 19.

Contro il caldo il Municipio III apre i centri anziani

Ma non solo. Coloro che ne faranno richiesta, pur non segnalati dal progetto, potranno accedere anche al Centro Polivalente RisorsAnziani nel Parco della Cecchina: "Un'occasione di socializzazione e divertimento con l'assistenza degli operatori della Cooperativa Ambiente e Lavoro” - ha sottolineato Maria Concetta Romano, assessora alle politiche sociali del III Municipio.

Il minisindaco Caudo: "Occasione di accoglienza"

"Questa - ha aggiunto Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio - è un’iniziativa finalizzata a offrire refrigerio a quanti sono più esposti alle condizioni climatiche estreme del periodo. Ma è anche un modo per accogliere e per fare sentire questa fascia della popolazione meno sola durante l’estate".