L'anagrafico del Municipio III tra caos e risse sfiorate: "La Sindaca risolva disservizi"

Urla, grida, tensione e una rissa sfiorata per poco. Sprofonda nel caos più totale l'ufficio anagrafico del Municipio III oberato di lavoro ma senza risorse e strumenti adeguati per far fronte alla mole di richieste degli utenti.

La settimana scorsa attimi concitati e paura quando la folla ha iniziato a inveire contro le dipendenti accerchiandole. Un episodio che nel Roma Montesacro ha aperto il dibattito.

Caos all'anagrafico del Municipio III

"All'anagrafico di via Fracchia, ormai al collasso da mesi, per l’ennesima volta abbiamo dovuto assistere ad un episodio increscioso di rabbia e violenza. Il rinnovo delle carte di identità in formato elettronico è sempre più un un’utopia nel III municipio, il tutto a causa del numero insufficiente di computer adatti e soprattutto della carenza di personale negli uffici" - ne sono certi i capigruppo di maggioranza a Piazza Sempione rimproverando al Comune e al Municipio III, guidato nella scorsa consiliatura dal M5s, di aver lasciato la macchina amministrativa "senza un Direttore apicale che potesse lavorare con una pianificazione strutturata senza incombere in spostamenti e/o pensionamenti".

Il centrosinistra a caccia della continuità dirigenziale

"È una situazione intollerabile che ci auguriamo venga sanata al più presto. Segnaliamo che da settembre l’attuale direttore andrà in quiescenza, ci aspettiamo massima attenzione nel ricambio che, almeno dalle prime risposte, continua a latitare. L’attuale maggioranza - hanno assicurato Angela Silvestrini, Christian Giorgio, Cesare Lucidi e Matteo Zocchi - si impegnerà a far sì che venga garantita al municipio la continuità dirigenziale di cui questo territorio ha estremo bisogno".