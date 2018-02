Al mio segnale condividete! M5s vuole salvare Capoccioni a pagine facebook unificate

Il M5s romano serra le fila e fa quadrato intorno alla minisindaca del Municipio III, Roberta Capoccioni, che mercoledì 21 febbraio nel parlamentino di Piazza Sempione dovrà affrontare la discussione e il voto sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni.

Il governo grillino del Municipio III verso la sfiducia

Tredici le firme sul documento che approderà in Aula: tutte quelle dei membri dei Gruppi di minoranza nel complesso, tra fughe dal M5s e cambi di casacca, divenuti maggioranza. Tra i primi firmatari l'ex grillina Donatella Geretto, passata nelle fila di Fratelli d'Italia, e i tre ex portavoce "dissidenti" Burri, Digiacinti e Scamarcia ora seduti tra gli scranni del Gruppo Misto.

La sconfessione dei "traditori"

E sono proprio loro, causa dei mancati numeri della ex maggioranza Capoccioni, il bersaglio del M5s romano. Dal Campidoglio e dai territori gli attestati di stima alla Giunta Capoccioni e la sconfessione totale dei "traditori".

"Questo gruppo prende le distanze da quanto fatto e detto da: Donatella Geretto, Francesca Burri, Donatella Di Giacinti e Valerio Scamarcia, portavoce che hanno tradito il mandato dato loro dai cittadini rinnegando il proprio stesso gruppo politico e chiede loro di dimettersi come da codice etico. Solidarietà assoluta alla Presidente che nella sua consiliatura, a distanza di un anno e mezzo, attraverso la partecipazione dei cittadini ha ottenuto importanti risultati" - si legge nei post copia e incolla delle fanpage grilline.

Il M5s fa quadrato intorno alla Giunta Capoccioni

Così dal gruppo Cinque Stelle in Assemblea Capitolina a quello di Roma Nord passando per Aurelio, Monte Mario, Ostia e Torri il coro, o per meglio dire il post Facebook, è unanime: tutti uniti intorno alla Giunta "virtualmente" già sfiduciata della minisindaca.

Vacilla il feudo lombardiano

Un fare quadrato "social" nei confronti di quel governo giunto ormai al capolinea e che, nel caso concreto di disfatta, porterebbe a fondo con se il feudo lombardiano per eccellenza.

E' infatti proprio a Montesacro che la candidata presidente alla Regione Lazio del M5s, Roberta Lombardi, affonda le proprie radici politiche con Capoccioni ad essere stata la sua assistente parlamentare. Ma non solo.

La caduta del Municipio III per il M5s romano rappresenterebbe l'ennesima disfatta politica: il secondo territorio a salda guida grillina a cadere dopo l'VIII. Un vero e proprio tracollo all'alba delle regionali e dopo appena un anno e mezzo di governo della città.

Così elencando "successi" e "risultati" della Giunta Capoccioni il M5s, con quello di Montesacro sull'orlo del baratro, tenta di salvare almeno la faccia reclamando il raggiungimento di "obiettivi reali ed oggettivi".

Condivisione a pagine Facebook unite

Una coesione forse tardiva, dopo strappi e mediazioni fallite. Il giorno della discussione della sfiducia in Aula è alle porte: per salvare il governo grillino del Montesacro servirà ben altro che una condivisione a pagine facebook unite.