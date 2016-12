Bilancio Municipio III: "M5s propone 2017 di risorse virtuali. E' finanza creativa"

Dopo il parere negativo dell'Oref al Bilancio previsionale redatto dalla Giunta Raggi, a commentare la sonora bocciatura del documento finanziario è l'ex minisindaco del Municipio III, Paolo Marchionne, che sottolinea come molte delle perplessità manifestate dai revisori siano state sollevate anche dal Pd di Montesacro in occasione della lunga e sfiancante discussione nel parlamentino di Piazza Sempione.

"Nell'originalità del M5S ci è caduto anche il Bilancio di Roma, specie nella parte riguardante i Municipi. Come è possibile ricondurre l'intera spesa per manutenzione di strade, scuole, centri anziani, asili nido e altri edifici pubblici al rilascio di nuove concessioni edilizie?" - si domanda il capogruppo Pd in Terzo sottolineando come ad esempio lo stanziamento di un milione e mezzo di euro previsto per la manutenzione ordinaria del territorio del Municipio III sia interamente vincolato alla riscossione di multe e al rilascio di nuove concessioni edilizie.

"Lo stesso stile di finanza creativa è stato usato per gli altri municipi romani. La Raggi - ha concluso il Democratico - ha proposto alla città un 2017 di risorse virtuali, peccato che i problemi che viviamo ogni giorno nei Municipi sono reali e non si intravedono amministratori grillini - incalza polemico Marchionne - in grado di occuparsene".