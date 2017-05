Baratto delle Mamme: a Piazza Sempione scambio di indumenti, giocattoli e accessori

Festa della Mamma speciale in Municipio III. Nella Sala Consiliare di Piazza Sempione l'8 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, si terrà infatti un evento contro lo spreco e in favore del riuso e riciclo: il Baratto delle Mamme.

Un'iniziativa fortemente voluta dalla Commissione delle Elette del Montesacro e alla quale potranno partecipare, oltre alle mamme e alle donne in dolce attesa, anche i papà e i nonni. Una giornata davvero aperta a tutti, non solo ai residenti nel Municipio III.

Nel corso del Baratto delle Mamme sarà possibile scambiare abbigliamento e accessori per bambini da 0 a 3 anni; carrozzine, passeggini e seggiolini. Ben accetti anche oggetti per la puericultura come biberon e sterilizzatori; giocattoli e accessori per camerette e bagnetti.

Poche e semplici le avvertenze ai partecipanti: gli oggetti ingombranti come lettini, armadietti e passeggini dovranno essere presentati mediante foto, al fine di non occupare l'Aula. Tutto il materiale oggetto del baratto deve essere pulito, imbustato e in buono stato. Vietato lo scambio di medicinali e generi alimentari così come, ovviamente, quello di denaro. Alla fine del Baratto delle Mamme ogni partecipante dovrà avere cura di portare via quanto non scambiato.

"Tutto lo scambio di beni - fanno sapere dalla Commissione delle Elette - sarà gratuito a fronte di un'occasione reciproca tra le parti interessate".

Dunque l'8 maggio a Piazza Sempione appuntamento con il Baratto delle Mamme: una possibilità, non solo per scambiare oggetti e trovarne di interessanti, ma anche per celebrare insieme a future mamme e famiglie intere una bella ricorrenza che sarà anche occasione di socializzazione e di coesione tra la comunità "in rosa" di Montesacro e non solo.