Coronavirus, 62 persone positive nell’Ateneo Salesiano. La Asl: "Nessun rischio per quartiere"

Sono in totale 62 le persone positive al Coronavirus nel focolaio dell’Università Pontificia Salesiana. E’ questo il risultato dell’indagine epidemiologica effettuata dalla Asl Roma 1 che, dopo i primi casi di Covid-19 all’interno dell’ateneo del Nuovo Salario, ha sottoposto a tampone tutti e i 280 ospiti della struttura.

Coronavirus Ateneo Salesiano: 62 persone positive al Covid-19

Ieri i risultati dei 61 test mancanti dai quali sono emersi altri cinque casi positivi: per cui il numero definitivo di religiosi dell’Università Salesiana che hanno contratto il virus è di 56, oltre ai 6 casi iniziali per i quali si era reso necessario il ricovero. “Si tratta di persone in fascia di età medio alta, ma comunque tutte in buone condizioni di salute” – ha fatto sapere la Asl Roma1. Anche gli ultimi cinque ai quali è stato riscontrato il virus sono stati trasferiti presso strutture alberghiere dedicate a pazienti Covid. In 22 positivi sono invece sempre all’interno dell’università dove la palazzina della foresteria, nella quale ciascuno può godere di camera con bagno, è stata isolata.

“In relazione al timore espresso dai residenti circa gli spostamenti degli ospiti fuori dalla struttura, non si ha evidenza di movimenti, se non quelli autorizzati dal servizio igiene e sanità pubblica (SISP) per l’effettuazione dei tamponi drive in, per l’approvvigionamento di cibo e di farmaci o per il ritiro della spazzatura” – sottolinea la Asl.

Coronavirus, focolaio Ateneo Salesiano: "Nessun rischio per il quartiere"

“Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica sta proseguendo la propria attività di sorveglianza e ribadisce che la situazione relativa all’Università Pontificia Salesiana non comporta rischi per la popolazione del quartiere”