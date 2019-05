Montesacro: anziana morta durante furto in casa, III Municipio è sotto choc e ricorda la signora Anna

Montesacro è sotto choc dopo la morte di Anna Tomasino, 89 anni, la pensionata morta a seguito di una caduta in casa avvenuta durante un tentativo di furto nel suo appartamento. I ladri che ha cercato di bloccare domenica sera, le hanno causato una caduta che poi le ha provocato profonde lesioni alla testa.

L'anziana donna è morta la mattina successiva al Policlinico Umberto I. Le sue condizioni sono peggiorate nel giro di poche ore e adesso la Polizia indaga per omicidio. Testimoni hanno riferito che si tratterebbe di due stranieri mentre al vaglio degli inquirenti ci sono anche le telecamere della zona che potrebbero aver ripreso la targa dell'auto.

Il caso ha scosso il quartiere. "A nome personale e dell’amministrazione municipale voglio esprimere il più sincero cordoglio per l'efferato e barbaro omicidio di Anna. Manifesto la mia profonda vicinanza ai parenti e agli amici della signora", ha commentato Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio.

"Siamo in contatto con la famiglia della signora e siamo vicini alle persone anziane del territorio che, non solo in questa dolorosa situazione, meritano una sempre maggiore attenzione" ha aggiunto Stefano Sampaolo, Vicepresidente e Assessore all'urbanistica del III Municipio.

"Siamo davvero sconvolti da questa notizia – ha concluso Maria Romano, Assessore alle politiche sociali, che aveva avuto modo di incontrare personalmente la signora Anna in uno degli incontri al Centro Anziani del quartiere - e saremo certamente presenti ai funerali che si terranno martedì alle 12 alla Chiesa di San Giovanni Crisostomo". Gli investigatori della Squadra mobile e del commissariato Fidene-Serpentara danno la caccia a due uomini fuggiti calandosi dal balcone del secondo piano.