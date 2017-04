"Per i malati di Alzheimer un villaggio alla Bufalotta"

"A Roma, alla Bufalotta, stiamo realizzando un villaggio per l'Alzheimer in grado di ospitare fino a 100 persone, interamente finanziato dalla Fondazione Roma con 18 milioni di euro. Una struttura dotata di ogni servizio: l'idea mi è venuta visitandone una simile in Olanda". Lo ha detto il presidente della Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo, Emmanuele Emanuele, nel corso di un forum organizzato dall'Italpress.

Tra le righe Emanuele ha lasciato trapelare la sua diffidenza nei confronti degli apparati politici e dei paradossi della burocrazia: "A Roma hanno avuto l'impudenza di chiedermi di esibire un certificato nel quale assicuravo che nei prossimi 200 anni il Tevere non sarebbe esondato. Ma io non sono mica Nostradamus. Il villaggio io lo sto costruendo - gratuitamente - su una collina da cui il Tevere neanche si vede... In questa struttura i malati potranno portare tutte le loro cose, i loro mobili".

Sempre nella capitale, Emanuele ha costruito "un hospice in via Poerio per i malati terminali, che possono trapassare in un mondo migliore senza sofferenza e assistiti spiritualmente e gratuitamente. Insomma, io voglio fare queste cose senza interfacciarmi con le negatività della burocrazia e della politica. Una volta i politici diventavano tali quando raggiungevano l'apice delle loro carriere e a quel punto si dedicavano agli altri. Oggi i politici campano di politica".

Il centro ospiterà i malati di Alzheimer e darà loro la possibilità di non modificare il proprio stile di vita con spazi interni ed esterni destinati allo sport, alla riabilitazione, al culto e alla socializzazione in un contesto "confortevole e stimolante". In tutto la struttura conterà dodicimila metri quadri di superficie, 17 nuclei abitativi che ospiteranno complessivamente un centinaio di persone.