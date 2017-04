Via Salaria a 30 km/h tra gli autovelox: "A farne le spese i cittadini, revocare limite"

Non oltre i 30 km/h: questo il limite imposto su via Salaria, nel tratto tra il Raccordo e via dei Prati Fiscali, da un mese a questa parte. Una scelta dettata dalle pessime condizioni del manto stradale che presenta "vari punti di ammaloramento della pavimentazione nei quali sono presenti ormagli e ragnatelature che rendono pericoloso il transito dei veicoli a velocità sostenuta" - è scritto nella determina dirigenziale firmata dal Comandante del III Gruppo Nomentano, Ugo Esposito, che ha imposto il limite dei 30.

Di recente poi l'arrivo degli autovelox: deterrente per gli automobilisti trasgressori e buon modo per fare cassa in una via dove viaggiare al di sotto dei 30 km/h impone dei rischi non da poco. Lo sanno bene gli automobilisti che percorrono la consolare quotidianamente e che il disagio di quel nuovo limite lo manifestano sui social evidenziando il "rischio di tamponamenti" e la pericolosità di quella marcia così lenta per chi conduce scooter e moto e che rischia di essere travolto dalle auto "indisciplinate" in corsa.

Tuttavia per il rifacimento di via Salaria c'è da attendere ancora: a bloccare tutto il ricorso di una ditta che aveva partecipato alla gara per il rifacimento della consolare con i tempi di giustizia e burocrazia non solo lunghi ma anche incerti. Eppure Piazza Sempione, sebbene la competenza di via Salaria sia del SIMU, assicura massimo impegno sulla questione: "Abbiamo sollecitato un'accelerazione dell'iter amministrativo e stiamo spingendo per poter fare una manutenzione temporanea che renda fattibile l'innalzamento del limite di velocità a 60 Km/h" - ha fatto sapere il presidente della Commissione Mobilità del Municipio III, Franco Rauccio.

Ma da un mese a questa parte, a voler rispettare i limiti, l'andamento sulla Salaria è da mulattiera. "Da settimane i cittadini del III Municipio fanno le spese del limite orario di 30 km/h imposto su via Salaria e delle relative sanzioni comminate persino con l'autovelox, unica soluzione escogitata dall'amministrazione capitolina targata Virginia Raggi per garantire la sicurezza degli automobilisti su una strada gravemente dissestata" - tuona la consigliera del Pd in Municipio III, Francesca Leoncini.

"A margine della Commissione Lavori pubblici convocata sul tema, alla presenza del dipartimento SIMU, la maggioranza del M5S, tra proposte surreali di chiudere via Salaria al traffico o risibili come quella di innalzare il limite orario, non trova altra via d'uscita che dichiarare la propria estraneità al problema, visto che non è di propria competenza" - accusa la Democratica sottolineando come lo sblocco della gara di appalto per il rifacimento della consolare sarà "questione di mesi".

"Nell'attesa i cittadini pagano l'incredibile inerzia della maggioranza del M5S alla guida del III Municipio che, incapace di dare un indirizzo politico per la risoluzione dei problemi del territorio, subisce passivamente le azioni degli uffici. La politica al servizio dei cittadini a Piazza Sempione - incalza Leoncini - giace dimenticata in un angolo".

Lo stesso, rivendicano dagli scranni del Pd, nel quale probabilmente sta l'atto del Gruppo Dem che chiede la soppressione del limite dei 30 km/h e il rifacimento del manto stradale di via Salaria: "Un documento in attesa da un mese ormai di essere discusso nella Commissione LLPP e calendarizzato in Consiglio" - fa notare Leoncini.

"Assicuriamo tutto il nostro impegno per risolvere quanto rimasto in sospeso in questi anni" - hanno ribattuto i grillini. Intanto però su via Salaria il limite è sempre a 30 km/h: quasi assurdo per essere vero.