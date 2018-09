Sottopassaggio chiuso "per allagamenti": a Porta di Roma traffico in tilt

Code e traffico sostenuto anche i primi di settembre a Porta di Roma dove, da settimane a questa parte, il sottopassaggio che porta in direzione via della Bufalotta, Grande Raccordo Anulare e Salaria è stato chiuso "per allagamenti".

Porta di Roma: sottopassaggio chiuso per "allagamenti"

Un provvedimento preso in attesa dei lavori necessari affinchè nessun altra pioggia possa trasformare il sottopasso in un lago: intervento che però da quelle parti tarda ad arrivare.

Così a Porta di Roma quelle transenne fanno da "tappo" al traffico della zona, tra popolazione densa e centro commerciale, sempre più congestionato.

Sul piede di guerra i residenti: "Questa è la fila di auto creatasi di fronte al Centro Commerciale a causa della chiusura del sottopassaggio. Tra pochi giorni, con il rientro dalle ferie di tutta la popolazione e con la riapertura delle scuole, la città tornerà ai ritmi serrati di sempre. Sarà il delirio in quel tratto" - avvisa l'Associazione dei Volontari Parco delle Sabine postando in rete la foto del traffico in tilt.

"E pensare che basterebbe solo pulire la rete fognaria del sottopassaggio (un tombino) per risolvere il problema" - fanno notare gli abitanti.

La questione in Commissione Trasparenza

Una questione, quella del sottopassaggio di Porta di Roma, finita anche in Commissione Trasparenza: "Naturalmente siamo ancora in balia della problematica della presa in consegna di tutto il quartiere come ben sappiamo" - ha detto la presidente dell'organo consiliare, Giordana Petrella, che nella seduta del 29 agosto ha chiesto di valutare l'immediato intervento per la pulizia della rete fognaria.

"In quell’occasione ho fatto mettere a verbale la richiesta ufficiale di intervenire in urgenza come Municipio, non per il rifacimento completo che costerebbe centinaia di migliaia di euro, ma almeno per lo spurgo della rete fognaria in modo da poter risolvere il problema della chiusura del sottopasso".

L'ira dei residenti: "E' una vergogna"

Ma ad oggi quella strada, sfogo nevralgico per la mobilità di Porta di Roma, resta ancora chiusa dietro divieti transenne.

"E' una vergogna" - si sfogano i residenti. "Un quartiere nuovo con tutti i problemi di uno vecchio" - ribadisce un altro. "Uno scempio. Mesi di chiusura - rincarano la dose - senza mai nessuno che ci abbia lavorato! Siamo abbandonati in tutto".