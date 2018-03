Voragine e fiume d'acqua: sprofonda la strada di Settebagni

L'evidente avvallamento, poi la voragine e un vero e proprio fiume d'acqua a invadere la strada: sprofonda via delle Lucarie, a Settebagni.

A segnalare le ormai eterne problematiche dell'arteria del quartiere del Municipio III i residenti preoccupati per quel vistoso cedimento del manto stradale: un infossamento, proprio su una delle tante toppe messe per coprire le buche, sul quale si è aperta una voragine di 40 cm circa.

Voragine in via delle Lucarie

Una falla posta all'attenzione di Polizia Locale e Ufficio Tecnico di Piazza Sempione: prima il piantonamento da parte dei vigili, poi il sopralluogo dei tecnici con il Comitato di Quartiere a chiedere un intervento tempestivo e risolutivo. Via delle Lucarie infatti è una di quelle strade nevralgiche per la viabilità della borgata, già in sofferenza tra crateri e allagamenti.

Devia lo 039

Chiusa per buona parte del finesettimana, per consentire i primi lavori su voragine e perdita d'acqua, via delle Lucarie è stata riaperta al transito, non a quello dei mezzi pesanti: lo 039 infatti, la navetta di Atac che serve Settebagni, rimane deviato in direzione del capolinea "Salaria/Piombino", il mezzo che non transita per via delle Lucarie prosegue su via Salaria.

Settebagni sta sprofondando

"Il quartiere sta sprofondando" - lanciano l'allarme da Settebagni chiedendo indagini ispettive ed interventi che possano arginare il lento decadimento di quella parte di periferia da sempre alle prese con strade crivellate, voragini e allagamenti perenni.



