Strade, servizi e verde: un progetto per ridare "dignità urbana" a Settebagni

Disegnare un assetto urbanistico organico e integrato di Settebagni attraverso la sistemazione degli spazi pubblici, delle attrezzature di interesse pubblico esistenti e di progetto con adeguati livelli qualitativi che considerino l'integrazione di tutti gli aspetti - ossia utilizzazione degli spazi pubblici, spazio per la raccolta dei rifiuti, arredo urbano ecc.. - e favoriscano la riconnessione tra le due parti del quartiere mitigando la frattura costituita dalla linea ferroviaria.

Il progetto "Settebagni: una comunità, un quartiere"

E' questo l'intento della Giunta Caudo che, sul quartiere periferico che sorge lungo la Salaria, ha approvato una delibera per la redazione di un progetto della centralità locale Settebagni: un piano di lavoro, chiaramente conforme al Piano Regolatore Generale, con pure il coinvolgimento diretto degli abitanti. "Settebagni: una comunità, un quartiere", il titolo del progetto di intervento voluto dall'assessore all'Urbanistica del Municipio III, Stefano Sampaolo.

Sottopasso, stazione e riqualificazione via Salaria vecchia

Tra gli obiettivi dichiarati quello di riconnettere le due parti del quartiere separate dai binari e reclamare, a carico del privato, quel dovuto intervento di riqualificazione del tratto di via Salaria Vecchia interno alla frazione di Settebagni, "strada di rilevanza strategica - scrive Piazza Sempione - per gli abitanti". Oltre a ciò potenziamento e ottimizzazione della stazione sulla FL1 e la prevista realizzazione, già finanziata, del sottopasso ferroviario su via Sant'Antonio da Padova.

"Un'operazione urbanistica con l'obiettivo di ricucire le diverse parti del tessuto edilizio di realizzare servizi. impianti sportivi, aree verdi, parcheggi, aree dedicate per la raccolta dei rifiuti, rifacimento di tutta la Salaria antica, e molto altro" - ha sintetizzato il minisindaco del Municipio III, Giovanni Caudo, sottolineando come tutto il progetto preveda l'attivo coinvolgimento dei residenti della zona.

Percorso partecipato di progettazione condivisa

La delibera infatti prevede un percorso partecipato di progettazione condivisa che partirà con la formazione dell'Assemblea della partecipazione e proseguirà con la definizione da parte degli uffici del progetto di assetto che verrà approvato dal consiglio Municipale e inviato a Roma Capitale.

Per Settebagni dunque al definizione di un quadro d'insieme dell'assetto urbanistico "urgente e non più rinviabile" - scrive la Giunta intenzionata a risolvere in modo strutturale, tenendo conto anche delle criticità idrogeologiche della zona, i malfunzionamenti che gli abitanti segnalano.

Restituire dignità urbana a Settebagni nel suo complesso l'ardua sfida del Municipio III.