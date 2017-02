Settebagni orfano di Poliambulatorio e 118: si lavora su riapertura centro prelievi

Da quattro mesi circa Settebagni è orfano del Poliambulatorio e del presidio del 118. Era infatti la fine di ottobre scorso quando la struttura di Salita della Marcigliana è stata chiusa per lavori di ristrutturazione volti a sanare infiltrazioni, cedimenti e crepe.

Uno stop "temporaneo" che per gli abitanti di Settebagni ha significato, e significa tuttora, doversi recare a chilometri di distanza per fare analisi e prenotare visite. Non una passeggiata soprattutto per i più anziani costretti ad arrivare a via Lampedusa o all'Ospedale Sant'Andrea.

A Settebagni poi, con la chiusura del Poliambulatorio, è stato spostato anche il presidio dell'Ares 118 lasciando di fatto senza un punto ambulanza un vasto quadrante.

Lacune che il quartiere, sceso in massa a manifestare sulla via Salaria, chiede da mesi che vengano sanate. E con gli abitanti di Settebagni anche il Municipio III. La minisindaca Capoccioni ha infatti scritto una nota a Regione Lazio, Direzione Generale Ares 118 ed Asl per chiedere "conferma della riapertura in tempi brevissimi del presidio di via della Salita della Marcigliana" rappresentando pure la necessità di riattivare il presidio del 118 la cui delocalizzazione a 9km di distanza ha creato "notevoli criticità riguardo i tempi impiegati per i soccorsi".



Una richiesta che, fanno sapere da Piazza Sempione, "ha subito avuto accoglienza". "Un insediamento così popoloso e distaccato dal resto del nostro Municipio non deve essere privato di presidi così importanti" - ha scritto la Presidente del Terzo annunciando che a breve riaprirà il centro prelievi "e - ha aggiunto - stiamo lavorando affinché anche il servizio del 118 venga riportato nella vecchia sede. Mi auguro che tutti continuino a sostenere questa richiesta a beneficio dei cittadini di Settebagni".